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رياضة

الأهلي يجدد عقد أفضل حارس في مونديال الناشئين لليد

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:50 م
عبد الرحمن حميد
عبد الرحمن حميد
محمد رشاد
أعلن الأهلي عند تجديد عقد عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق الناشئين بالنادي لمدة 4 مواسم ، والذي حصل مؤخرا على لقب كأس العالم مع الفراعنة فى مقدونيا.

ويلعب عبد الرحمن حميد في صفوف فريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2000 وتم تصعيده الموسم الماضي للعب بعض المباريات سواء مع فريق الشباب أو الفريق الأول. 

وأعلن الموقع الرسمي للأهلي عن تجديد حميد لعقده مع النادي في حضور جوهر نبيل عضو مجلس الإدارة وعمر شوقي رئيس جهاز كرة اليد ورؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، ومحمد يحيي مدرب فريق الشباب.

وشارك عبد الرحمن حميد حارس الأهلي مع منتخبا الشباب والناشئين ببطولة العالم، حيث توج ببرونزية اليد للشباب مع منتخب مواليد 98، وحقق بطولة العالم مع منتخب مصر مواليد 2000، وشارك حميد مؤخرا مع منتخب الشباب بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب وحصل على الميدالية الفضية. وجدير بالذكر أن عبد الرحمن حميد حصل على لقب أفضل حارس في مونديال الناشئين لكرة اليد.

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