وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتفقد مستشفى حميات الغردقة

تفقد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر مستشفى حميات الغردقة وبرفقته الدكتور حاتم الدمياطى مدير الإدارة الصحية بالغردقة.



وقام وكيل وزارة الصحة بتفقد أقسام المستشفى الاستقبال والطوارئ ووحدة المناظير ووحدة علاج للفيروسات الكبدية والتعقيم حيث أنه تم توريد جهاز تعقيم جديد بالمشاركة المجتمعية.



يأتى ذلك في إطار تفعيل دور المجتمع المدنى ومساهمته الفعالة في خدمة القطاع الصحي.



كما تفقد مرعى جهاز فحص الهرمونات الجديد أثناء تدريب العاملين على الجهاز ،حيث انها خدمة جديدة بالمستشفى لاكتشاف الخلل الهرموني واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات وحسن سير العمل وانتظامة.

