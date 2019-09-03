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الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء لمناقشة مواجهة خطاب الكراهية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:52 ص
نتدى حوار الثقافات
نتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية
سامح سلام
ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم، الثلاثاء، لقاءً بعنوان "نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية- رؤية لتمكين الأفراد والمؤسسات"، بمحافظة الإسكندرية.

يشارك في اللقاء نخبة من العلماء والمثقفين وأصحاب الرأي والفكر بمصر من القيادات الدينية، وأكاديميين وإعلاميين، ومجموعة من أعضاء مجلس النواب.

كما يشارك في فعاليات اللقاء كل من الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق.

كذلك يشارك الدكتور جمال شيحة عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، والدكتور أحمد عبدالله زايد أستاذ علم الاجتماع وعميد آداب القاهرة الأسبق، والدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي.

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