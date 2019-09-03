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رياضة

استبعاد هازارد من منتخب بلجيكا .. تفاصيل

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:50 م
هازارد
هازارد
محمد رشاد
أعلن الاتحاد البلجيكى لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن استبعاد ايدين هازارد نجم فريق ريال مدريد الاسباني من قائمة الشياطين، والعودة إلى ناديه لاستكمال برنامجه العلاجى.

ويغيب هازارد عن المشاركة فى المباريات مع الريال منذ انطلاق الموسم الجديد بداعى الإصابة ، كما كشف الاتحاد البلجيكى على موقعه الرسمى استبعاد ايدين وشقيقه ثورجان لاعب بوروسيا دورتموند للإصابة.

وكان روبرتو مارتينيز، المدير الفنى لمنتخب بلجيكا، عن قائمة مباراتى سان مارينو وأسكتلندا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، حيث يحل منتخب بلجيكا ضيفًا على سان مارينو في السادس من سبتمبر المقبل، ثم يحل ضيفًا على أسكتلندا في التاسع من نفس الشهر .

ويتصدر منتخب بلجيكا جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات متتالية، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط على روسيا صاحب الوصافة، بينما يحتل منتخب اسكتلندا المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وسان مارينو المركز الرابع والاخير دون رصيد من النقاط.
استبعاد هازارد من منتخب بلجيكا .. تفاصيل

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