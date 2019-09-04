الطرب المشوى.. تعرف على تاريخه و 4 أخطاء شائعة عليك تجنبها أثناء تحضيره بالمنزل..صور

تعتبر المأكولات المصرية رافدا مهما من روافد الثقافة المصرية التى تعبر عن الطبيعة المزاجية للشعب المصرى والتى تميزه عن الشعوب الأخرى فى الاطعمة التى يتميز بها المطبخ المصرى والتى تعتبر نموذجا حيا لتفاعل الثقافة المصرية وتأثرها بثقافات الدول الاخرى التى اختلطت بها الثقافة المصرية على مر العصور والتى كان وقوع مصر تحت وطأة الاحتلال من دول مختلفة عظيم الأثر فى تنوع وتاثر الطعام المصرى بها.



ولعل الطرب المشوى احد اهم هذه النماذج ، والذى يستعرض صدى البلد فى سياق هذا التقرير علاقته بتأثر مصر بثقافات اخرى وتاريخ تطور الطرب وبداية دخوله للمطبخ المصرى، وطريقة عمله .



وانتشر الطرب المشوى في مختلف بلاد العالم وخاصة في بلاد الشرق الأوسط مثل تركيا ومصر واليونان وسوريا والأردن وقبرص ولبنان وفلسطين وأفغانستان والعراق.



والطرب المشوى هو عبارة عن لحم مفروم محشو داخل مناديل الضأن وهى عباره عن طبقة خفيفة من الدهن الذى يتواجد داخل بطن الخروف الضانى والذى يستخدم فى تغليف اللحم المفروم بمقادير معينة، وليمنح طعم الطرب المشوى المتعارف عليه والذى يعتبر أحد انواع المشاوى المميزة التى يتميز بها المطبخ المصرى، بل وأبدع فيها فى الفترات الأخيرة والتى تعتبر مطلبا ومقصدا للسائحين العرب والأجانب للإستتمتاع بطعم هذا النوع من المشاوى ذو المذاق المميز وهو الطرب المشوى .



ويتكون الطرب المشوى من لحم مفروم ، وملح.، فلفل، جوز الطيب، بهارات، عصير ليمونة،

ملعقة سمن ، منديل الخروف، حيث يتم خلط اللحم المفروم بالتوابل السابقة وتركها لمدة ساعتين لتنسجم وتقطيع مناديل الخروف لقطع متساوية وبعد ذلك يتم تصبيع كفتة اللحم بالبهارات ولفها داخل مناديل الطرب وبللها بماء البصل قبل شويها أو وضعها فى صينية مدهونة بملعقة من السمن ووضعها فى فرن متوسط الحرارة لمدة 45 دقيقة .



وهناك اخطاء شائعة بين السيدات قد تؤدى إلى عدم خروج الطرب المشوى بالشكل المتعارف عليه فى المحلات:



أولها ان يتم مراعاة خلط الكفتة بالبهارات جيدا وتركها تنسجم مع بعضها لمدة ساعتين على الاقل قبل استخدامها ويفضل تبريدها فى الثلاجة خلال هذه المدة او مدة اطول حتى يتماسك مخلوط الكفتة ولا يتفكك مع تسويته .



ثانيا يجب مراعاة ان يتم لف مناديل الخروف على كفتة الطرب المشوى بشكل محكم وتغليفها به حتى الأطراف، بل ويفضل غرسها من الطرفين داخل الكفتة لضمان عدم تفتحها على النار مع التسوية وهو خطأ شائع يقع به احيانا بعد المحلات المتخصصة، فيجب أن تكون قطعة منديل الطرب طويلة بشكل كافى يغلف الكفتة ويطبق عليها .



ثالثا يجب مراعاة بل الطرب قبل تسويته بماء البصل المخلوط بالتتبيلة السابقة لضمان ترطيبة بالشكل الكافى قبل التسوية حتى لا يجف الطرب المشوى مع تسويته .



رابعا فى حالة تسوية الطرب المشودى داخل فرن البوتاجاز العادى فى المنزل يراعى إشععال قطعة من الفحم وإطفائها بملعقة من السمن ووضعها داخل طبق الطرب فور تسويته وتغطيتها جيدا حتى يتشبع الطرب المشوى من الدخان الذى سيضفى عليه طعم الشوى على الفحم.







