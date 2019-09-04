تشمل موعد الامتحانات.. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019-2020 بالمعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019-2020.



ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر لجميع المراحل

، و23 ديسمبر امتحانات الترم الأول النقل الإبتدائي، و30 ديسمبر امتحانات الترم الأول للنقل الإعدادي والثانوي.



أما في يوم 15 يناير فستبدأ امتحانات الترم الأول للشهادة الإبتدائية والإعدادية، و25 يناير بداية اجازة نصف العام، و8 فبراير بداية الترم الثاني، و16 أبريل امتحانات الترم الثاني للنقل الإبتدائي، و26 أبريل امتحانات الترم الثاني للنقل الإعدادي والثانوي.



وفي يوم 12 مايو تبدأ امتحانات الترم الثاني للشهادة الإبتدائية والإعدادية، و30 مايو امتحانات الشهادة الثانوية الدور الأول، و4 يوليو امتحانات الدور الثاني للنقل الإبتدائي، و11 يوليو امتحانات الدور الثاني للنقل الإعدادي والثانوي.

وفي يوم 8 أغسطس امتحانات الدور الثاني للشهادة الإبتدائية والإعدادية، و22 أغسطس امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية.