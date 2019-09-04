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مصريان يتعرضان للاعتداء بالضرب بـ محل هواتف في الكويت

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:53 م
الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن 3 أشخاص اقتحموا محلًا لبيع الهواتف في الكويت، واعتدوا بالضرب على مصريين يعملان في المكان وغادروا.

وبحسب الصحيفة، زوّد المصريان المجني عليهما الشرطة باسم أحد المعتدين، وجارٍ ضبطه لكشف هويتي شريكيه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ووفق مصدر أمني، فإن «مصريين يعملان في أحد محلات الهواتف قصدا أحد المخافر وأبلغا بأنهما اختلفا مع زبون دائم يعرفان اسمه، فخرج من المحل وعاد بعد وقت قصير وبرفقته شخصين مجهولين وانهالوا عليهما بالضرب. وبعد أن أنهوا اعتداءهم هربوا من المكان وتواروا عن الأنظار».

وقال مصدر أمني لـ «الراي» إن «الشاكيين زوّدا رجال الأمن باسم الشخص المتهم، وعلى الفور تم تسجيل قضية بالواقعة أحيلت إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية للبحث عنه وضبطه وكشف هويتي شريكيه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

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