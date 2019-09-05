كيف تحصل على فرصة تدريب بشركات بترول بورسعيد ؟

أصبحت محافظة بورسعيد من أهم المحافظات الجاذبة للعمالة في قطاع البترول عقب تحول منطقة غرب الحرة الي اكبر المناطق العاملة في مشروعات استخراج وتجميع البترول إضافة إلى المشروعات القائمة على مشتقاته.

وتماشي مع، طبيعة سوق العمل التي شغلت حيزا كبيرا منها وظائف البترول أعلنت مديرية القوى العاملة في بورسعيد، توافر تدريب بالمجان للشباب في إحدى شركات البترول بغرب المحافظة.

ويُشترط أن يكون المتدرب حاصلا على دبلوم صناعي 3 سنوات أو معهد فنى صناعى من أقسام: كهرباء، غاز، آلات دقيقة، ميكانيكا قوى، وأن يكون المتدرب من أبناء بورسعيد الذكور بالإضافة إلى التفرغ التام أثناء التدريب.





وانطلاقا من أهمية الدورة التدريبية يمنح المتدرب شهادة معتمدة باجتياز التدريب من شركة الفرعونية للبترول والقوى العاملة.





كما يحصل المتدرب على 50 جنيها عن كل يوم حضور بنهاية التدريب، بجانب توفير وسيلة للمواصلات من وإلى موقع أثناء التدريب.



