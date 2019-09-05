فوائد التفاح للرجيم.. هكذا يفعل تناول تفاحة واحدة في وزنك

فوائد التفاح للرجيم عديدة فهل لديك حفلة أو مناسبة عامه وتريدين إنقاص وزنك ليناسب فستانك المفضل إليك خطة الرجيم التالى لخسارة حوالى سته كيلوجرامات في 5 أيام كل ما عليك القيام به هو اتباع خطة الرجيم التالى لإنقاص الوزن وأحصلى على كافة فوائد التفاح للرجيم لكونه من أكثر الفواكه غنى بالألياف التى تمنحك الهضم لفترة أطول وتشعرك بالشبع.





فوائد التفاح للرجيم.. ورجيم الاسبوعين لإنقاص الوزن





فوائد التفاح للرجيم عديدة فهو يساعد على إنقاص الوزن ومكافحة السرطان وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري ومنع تكوين حصوات المرارة وزيادة المناعة.





ويساعد تناول التفاح على ممارسة التمارين الرياضية بأنتظام وإحداث تغيير كبير في نمط حياتك سيساعدك على إنقاص الوزن بسرعة وبطريقة صحية.





يسمح بتناول التفاح فقط لوجبات الإفطار والغداء والعشاء فهو قليل جدًا فى السعرات الحرارية ، والتي تتراوح ما بين 80 إلى 100 سعرة حرارية اعتمادًا على حجم الفاكهة.





فوائد تفاح للرجيم





عن فوائد التفاح للرجيم كونه ملين فعال كما يعد مفيد للجهاز العصبي وترتبط الألياف الموجودة في التفاح بجزيئات الدهون ، مما يمنع امتصاص الدهون وتجعلك التفاح تشعر بالشبع لفترة اطول كما يمنعك من الإفراط في تناول الطعام و يمنع شغف الجسم بالطعام لمدة تصل إلى أربع ساعات.





فوائد التفاح والرجيم





ويعد ريجيم التفاح من أكثر أنظمة الريجيم فاعلية فهو طبيعي وآمن و يعمل على بناء عضلات الجسم كما يعمل على الحفاظ على مستويات السكر في الدم ويسيطر على نسبة الكوليسترول فى الدم ويعد أولئك الذين يأكلون التفاح بانتظام أقل عرضة للمعاناة من النوبات القلبية بنسبة 20%.





فوائد التفاح للرجيم فهو يساعد فى وقف آلام الجوع لغناه بألياف القابلة للذوبان مثل "البكتين" التى تتحول إلى مادة هلامية تساعد الجسم على عدم امتصاص السكر بسرعة.





وتعد من ضمن فوائد التفاح للرجيم فائدته فى محاربة الشيخوخة التي تظهر على الجسم لغناه بمضادات الأكسدة





تعد من ضمن فوائد التفاح الأخرى فائدته لغناه بالعناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على نسبة الدهون في الجسم المناسبة ، صحة القلب والأوعية الدموية، وتحسين وظائف المخ ، والوقاية من مرض السكري ، ومرض الزهايمر ، وتهيج الجهاز الهضمي.





فوائد رجيم التفاح الأخضر ووجبة إفطار صحية





1 تفاحة وكوب من الحليب الخالي من الدسم أو حليب الصويا





2 تفاحة + طبق صغير شوفان





فوائد التفاح للرجيم ووجبة غذاء صحية





اصنعي سلطة صلصة خفيفة بأوراق النعناع والتفاح وزيت الزيتون والملح والفلفل وشريحتان من الدجاج المشوى أو الفيليه





أو





1 تفاحة + طبق خضروات مشوية

أو





1 تفاحة + طبق شوربة خضار





1 تفاحة + شريحتان من السمك المشورى





فوائد التفاح للرجيم ووجبة عشاء صحية





ثمرتين من التفاح + قطعه من الجبن القريش





أو

بيضة مسلوقة + ثمرة تفاح أو طبق من سلاطة التفاح والرمان





أو تفاحة +شوربة عدس





يجب بجانب الرجيم التالى تناول الشاي الأخضر لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة وسيساعد جسمك على التخلص من جميع السموم فهو يساعد فى تهدئة الجهاز الهضمي.





ينصح أيضا بممارسة الرياضة على الأقل ساعه يوميا فى شكل رياضة مشى أو تمرينات رياضية أيروبكس أو زومبا لحرق أسرع للدهون.



