ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد التفاح للرجيم.. هكذا يفعل تناول تفاحة واحدة في وزنك

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:12 م
لمياء الياسين
فوائد التفاح للرجيم عديدة فهل لديك حفلة أو مناسبة عامه وتريدين إنقاص وزنك ليناسب فستانك المفضل إليك خطة الرجيم التالى لخسارة حوالى سته كيلوجرامات في 5 أيام كل ما عليك القيام به هو اتباع خطة الرجيم التالى لإنقاص الوزن وأحصلى على كافة فوائد التفاح للرجيم لكونه من أكثر الفواكه غنى بالألياف التى تمنحك الهضم لفترة أطول وتشعرك بالشبع. 

فوائد التفاح للرجيم.. ورجيم الاسبوعين لإنقاص الوزن 

فوائد التفاح للرجيم عديدة فهو يساعد على إنقاص الوزن ومكافحة السرطان وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري ومنع تكوين حصوات المرارة وزيادة المناعة.

ويساعد تناول التفاح على ممارسة التمارين الرياضية بأنتظام وإحداث تغيير كبير في نمط حياتك سيساعدك على إنقاص الوزن بسرعة وبطريقة صحية.

يسمح بتناول التفاح فقط لوجبات الإفطار والغداء والعشاء فهو قليل جدًا فى السعرات الحرارية ، والتي تتراوح ما بين 80 إلى 100 سعرة حرارية اعتمادًا على حجم الفاكهة. 

فوائد تفاح للرجيم

عن فوائد التفاح للرجيم كونه ملين فعال كما يعد مفيد للجهاز العصبي وترتبط الألياف الموجودة في التفاح بجزيئات الدهون ، مما يمنع امتصاص الدهون وتجعلك التفاح تشعر بالشبع لفترة اطول كما يمنعك من الإفراط في تناول الطعام و يمنع شغف الجسم بالطعام لمدة تصل إلى أربع ساعات.

فوائد التفاح والرجيم 

ويعد ريجيم التفاح من أكثر أنظمة الريجيم فاعلية فهو طبيعي وآمن و يعمل على بناء عضلات الجسم كما يعمل على الحفاظ على مستويات السكر في الدم ويسيطر على نسبة الكوليسترول فى الدم ويعد أولئك الذين يأكلون التفاح بانتظام أقل عرضة للمعاناة من النوبات القلبية بنسبة 20%.

فوائد التفاح للرجيم فهو يساعد فى وقف آلام الجوع لغناه بألياف القابلة للذوبان مثل "البكتين" التى تتحول إلى مادة هلامية تساعد الجسم على عدم امتصاص السكر بسرعة.

وتعد من ضمن فوائد التفاح للرجيم فائدته فى محاربة الشيخوخة التي تظهر على الجسم لغناه بمضادات الأكسدة 

تعد من ضمن فوائد التفاح الأخرى فائدته لغناه بالعناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على نسبة الدهون في الجسم المناسبة ، صحة القلب والأوعية الدموية، وتحسين وظائف المخ ، والوقاية من مرض السكري ، ومرض الزهايمر ، وتهيج الجهاز الهضمي. 

فوائد رجيم التفاح الأخضر ووجبة إفطار صحية

1 تفاحة وكوب من الحليب الخالي من الدسم أو حليب الصويا 

2 تفاحة + طبق صغير شوفان 

فوائد التفاح للرجيم ووجبة غذاء صحية 

اصنعي سلطة صلصة خفيفة بأوراق النعناع والتفاح وزيت الزيتون والملح والفلفل وشريحتان من الدجاج المشوى أو الفيليه 

أو 

1 تفاحة + طبق خضروات مشوية
أو 

1 تفاحة + طبق شوربة خضار 

1 تفاحة + شريحتان من السمك المشورى 

فوائد التفاح للرجيم ووجبة عشاء صحية 

ثمرتين من التفاح + قطعه من الجبن القريش

أو 
بيضة مسلوقة + ثمرة تفاح أو طبق من سلاطة التفاح والرمان 

أو تفاحة +شوربة عدس 

يجب بجانب الرجيم التالى تناول الشاي الأخضر لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة وسيساعد جسمك على التخلص من جميع السموم فهو يساعد فى تهدئة الجهاز الهضمي.

ينصح أيضا بممارسة الرياضة على الأقل ساعه يوميا فى شكل رياضة مشى أو تمرينات رياضية أيروبكس أو زومبا لحرق أسرع للدهون.

بعيدا عن فوائد التفاح للرجيم تناول تفاحة واحدة كل يوم يبعد عنك شبح الكوليسترول فيحتوى قشر التفاح على مركب طبيعى يعمل على الوقاية من الكثير من الأمراض.
فوائد التفاح للرجيم.. هكذا يفعل تناول تفاحة واحدة في وزنك
فوائد التفاح للرجيم.. هكذا يفعل تناول تفاحة واحدة في وزنك

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اكلات ريجيم بالشوفان..أطعمة صحية لخسارة الوزن

فوائد التفاح غير متوقعة.. ودراسات تربط بين تناوله والسكتة الدماغية

ترشيحاتنا

طريقة عمل أوراك دجاج مشوية بالبطاطس بأسهل الخطوات

بحوزتهم ملايين.. ضبط 3 أشخاص بمدينة نصر يتاجرون فى العملات الأجنبية والمحلية

دوري أبطال إفريقيا.. محمود الخطيب يدرس قرارا بشأن مباراة كانو سبورت

كان متضايق شوية.. ستينى يقتل زوجته وابنته ويقطع جسديهما

طبيبة بدرجة فنانة.. سهر الصايغ: مازلت أمارس الطب ولن أتنازل عن مهنتى.. فيديو

كيف ترى الرسول في المنام

شاهد.. صورة محمد صلاح مع زوجة مسؤول فى برشلونة تثير الجدل حول رحيله من ليفربول

انهيار الدولار.. العملة الأمريكية تتراجع بشكل غير متوقع عالميا

الأهلى يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة كانو سبورت.. تفاصيل

بناخد فلوس شغلنا على داير مليم.. والد الفنان محمد على يكشف تحول شخصية ابنه وسر أصدقاء السوء.. فيديو

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز

العلميين: زيادة المعاشات إلى 450 جنيها.. ونبحث رفعها إلى 1000 جنيه

أول طلبات فايلر.. المدير الفنى الجديد للأهلي يطلب هذا اللاعب

علاقة محيرة.. تقارير مغربية تتساءل عن سر تمسك كارتيرون بـ كوليبالي

اخبار الرياضة.. ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الأهلي.. رونالدو يكتب وصيته..عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك

التعليم تحسم جدل إلغاء اجازة السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

قضى الأمر.. والد محمد صلاح يحسم الجدل بشأن رحيله عن ليفربول

شاهد.. أهم 10 تصريحات لوالد الفنان محمد علي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجي علاء تكشف عن كواليس مسلسل بلا دليل .. صور

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟

حكاية قصر مهجور فوق جبل عباس باشا بسانت كاترين.. صور