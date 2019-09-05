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اقتصاد

بحضور 50 مشتريا دوليا.. انطلاق معرض HATS EGYPT للأجهزة المنزلية 23 سبتمبر

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:39 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
ينظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية الحدث الأول من نوعه لقطاعي الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ تحت عنوان "HATS EGYPT" في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر 2019، حيث كان التصديري للصناعات الهندسية أعلن في وقت سابق عن استقدام بعثة مشترين تضم أكثر من 50 مشتريا متخصصا من 20 دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد التصديري للصناعات الهندسية في بيان له صباح اليوم، الخميس، أنه من المقرر مشاركة 30 شركة مصرية بـ " HATS EGYPT"، لعرض منتجاتها، وحضور ما يقارب 750 لقاءً ثنائيا بين الشركات المصرية ونظائرها من الدول العربية والأفريقية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من المصانع المصرية المتخصصة للتعرف على قدرات الصناعات المصرية بالقطاع الهندسي.

كما أوضح المجلس أنه من المقرر مشاركة مشترين دوليين من عدد من الدول الأفريقية والعربية أهمها تونس والأردن والمغرب، وغانا، وجنوب أفريقيا، وتانزانيا، ولبنان، والسودان، وكينيا، ورواندا.

وقال المجلس إن الحدث هو الأول من نوعه لقطاع الصناعات الهندسية، ومن المستهدف أن يكون نواة لمعرض دولي رائد متخصص بقطاعي الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ، خاصة في ضوء عدم وجود مثيل له بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

جدير بالذكر أن المجلس نظم لقاءً مع الشركات المصرية المشاركة لشرح ومناقشة تفاصيل الحدث وتعريفهم بأدوات البيع وتحقيق أقصى استفادة من اللقاءات الثنائية التي ستتم على هامش الـ" HATS EGYPT".

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