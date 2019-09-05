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اقتصاد

مصر تستضيف الملتقى الثاني للتأمين بشرم الشيخ نوفمبر المقبل

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:31 م
الاتحاد المصري للتأمين
الاتحاد المصري للتأمين
علي عبد الرحمن
تستضيف مصر خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل الملتقى الثاني للتأمين " راندفو" بشرم الشيخ ، حيث تهدف هذه المؤتمرات التي يعقدها الاتحاد المصري للتأمين ممثلًا عن جميع شركات التأمين أعضاء الاتحاد.

من جانبه أكد علاء الزهير، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن هذا النوع من المؤتمرات يساعد في التعرف على كيفية إجراء اتفاقيات إعادة التأمين التي تعتمد على المستجدات الخارجية، والتطور في الأسواق، إضافة إلى ذلك فإن عقد هذه المؤتمرات تأتى فى إطار تنفيذ أحد محاور برنامج تطوير الاتحاد وتحقيق الأهداف المرجوة خلال المستقبل القريب فهو بمثابة فتح نافذة للتواصل بين سوق التأمين المصري وأسواق التأمين الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن مثل هذه المؤتمرات تهدف فى الأساس إلى شرح آخر مستجدات سوق التأمين المصرية ومدى استفادة السوق مما تم تقديمه من منتجات الأسواق العالمية واستحداثها في مصر، بالإضافة إلى أنها تساعد على التوعية، وتوجيه رسائل للعملاء، واستقطاب عملاء جدد للسوق المصرية، وهو ما يسهم في النهاية في زيادة الأقساط وتنمية القطاع وتطوير الصناعة، موضحا أن هذه الأهداف التى يسعى الاتحاد المصرى للتامين لن تتحقق إلا بتضافر كافه جهود ودعم شركات التأمين المصرية الأعضاء بالاتحاد.

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