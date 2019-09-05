إجراءات جديدة لإبعاد العمالة الوافدة المخالفة في الكويت

كشفت صحيفة "القبس" الإلكترونية الكويتية عن عقد عبد الله المطوطح، مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، اجتماعا مع عدد من ضباط وزارة الداخلية الكويتية، وذلك للوقوف على أخر الجهود المبذولة من أجل ضبط العمالة الوافدة المخالفة في الكويت.



وعرض خلال الاجتماع الاجراءات والآليات المتبعة في عمل اللجنة والعمل على التنسيق المستمر بين الجهات العاملة لما فيه الصالح العام، والعمل على تطوير الاجراءات المتبعة في إبعاد العمالة الوافدة المخالفة.



وتوجه المطوطح بالشكر إلى وزارة الداخلية الكويتية، على الجهود التي يبذلوها من أجل تنفيذ القانون على المخالفين لقانون العمالة الوافدة، ؤكدًا سعي الهيئة لضبط سوق العمل واتخاذ ما يلزم نحو حماية العمالة وتوفير بيئة عمل ملائمة.



يأتي ذلك ضمن محاولات المسئولين في الكويت لضبط سوق العمل في البلاد، وعدم السماح للعمالة الوافدة المخالفة الاستمرار في التواجد داخل البلاد.





