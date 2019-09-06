أفريقيا في عيون مصرية وسودانية معرض فنى احتفالا برئاسة مصر للاتحاد الإفريقى

تنطلق فى الثانية من ظهر غد السبت بمكتبة مصر الجديدة، فعاليات معرض الفن التشكيلى والصور الفوتوجرافية بعنوان "أفريقيا في عيون مصرية وسودانية"، والذى يضم أكثر من 50 لوحة فنية للفنانين المصرى أحمد بيرو والسودانى مظفر موسى، وذلك ضمن احتفالات جمعية مصر الجديدة بتولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى.



وقال الدكتور نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة، إن الاحتفالية تأتى من منطلق سعى الجمعية الدائم، بمختلف صروحها الثقافية ، نحو تبادل الثقافات بين دول حوض النيل للتعريف بمكنوز الدول الافريقية التى تزخر بروائع العادات والتقاليد والتى تتميز بها كل دولة ، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة بالاستمرار في العمل على توسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية الأشقاء، ومد جسور التواصل الحضاري مع كافة شعوبها.



من جانبها، أوضحت ايمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة، إن المعرض ممتد يومين وهو ينقسم الى شقين الاول فن تشكيلى نتاج ورش الرسم بالوان الزيت والماء الى نظمتها المكتبة طوال شهور الصيف ويضم 30 لوحة فنية لأكثر من 15 فنان شاب مصرى نفذت تحت اشراف الفنان احمد بيرو ، والقسم الثانى للصور الفوتوغرافية للفنان السودانى مظفر موسى يضم حوالى 20 صورة يوثق فيها ملامح من الحضارة الافريقية ومكنوزها الزاخر و تراث ضارب في عمق التاريخ بآلاف السنين.