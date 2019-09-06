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إطلاع السفراء الأفارقة بموسكو على آخر ترتيبات انعقاد قمة روسيا - أفريقيا

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 08:46 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد وديع ومحمود نوفل
عُقد في مقر وزارة الخارجية الروسية جلسة إحاطة لسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدين لدي موسكو ترأسها كل من السفير "إيهاب نصر" سفير جمهورية مصر العربية في روسيا والسفير "ميخائيل بوجدانوف" نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس "بوتين" للشرق الأوسط وأفريقيا.

وقدم نصر وبوجدانوف عرضًا للسفراء الأفارقة تناول آخر الترتيبات الخاصة بعقد قمة "روسيا- إفريقيا"، والمقرر عقدها في سوتشي يوم 24 أكتوبر المقبل، برئاسة مشتركة بين الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، وكذا لتناول الترتيبات الخاصة بالمنتدى الاقتصادي المقرر عقده على هامش القمة يومي 23-24 أكتوبر 2019.

وشدد السفير المصري خلال جلسة الإحاطة على أهمية تضافر كافة الجهود من أجل ضمان نجاح وفعالية القمة، التي تعد الأولى من نوعها بين الجانبين الروسي والأفريقي، مشددًا على الطفرة الملحوظة التي تشهدها العلاقات الروسية الإفريقية في السنوات الأخيرة، ومشيرًا إلى تطلع كافة دول القارة إلى الخروج بنتائج ملموسة خلال أعمال القمة تساهم في تعزيز التعاون الروسي الأفريقي في كافة المجالات.

كما أكد السفير المصري على أهمية المشاركة الفعالة في أعمال المنتدى الاقتصادي المقرر عقده على هامش القمة، بما في ذلك مشاركة كبريات الشركات الروسية والأفريقية، ورجال الأعمال من الجانبين، مؤكدًا على أن تلك المشاركة تُعد فرصة كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين الجانبين.

جدير بالذكر أن قمة روسيا/ أفريقيا تُعد أحد الأنشطة الهامة التي تضطلع بها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي العام الجاري.

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