كلية رمسيس الجديدة تحتفل بمرور 25 عاما على تأسيسها .. صور

احتفلت كلية رمسيس الجديدة التابعة لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي – المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم الجمعة بمرور ٢٥ عاما على تأسيسها وذلك بالقاعة الكبري بدار الأوبرا المصرية.



حضر الاحتفالية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والأستاذة هالة توما مديرة كلية رمسيس الجديدة.



كما حضر الحفل القس أمير ثروت رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم بشرى امين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي.



وتضمن الحفل العديد من الفقرات إلى جانب إلقاء مجموعة من الكلمات بمناسبة مرور ٢٥ عاما على تأسيس كلية رمسيس الجديدة ودورها الهام الذى لعبته طوال السنوات الماضية في تقديم رسالة تعليمية وتربوية هامة ساهمت في تخريج أجيال متميزة في مختلف الميادين والمجالات.