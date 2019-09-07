رئيس الأوبرا يفتتح معرض في حب مصر واليمن.. الاثنين

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، معرض الفنان اليمني محمد عبده سبأ، مساء بعد غد /الإثنين/ بقاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا.



ويضم المعرض الذي يقام تحت عنوان "في حب مصر واليمن" ويستمر حتى يوم 13 سبتمبر الجاري نحو 40 لوحة فنية باستخدام الألوان الزيتية تدور حول الحاجة إلى البقاء بجانب المناظر الجميلة والمميزة الموجودة في مصر واليمن.



يذكر أن الفنان محمد عبده سبأ حاصل على بكالوريوس تربية فنية من اليمن عام 2007، وماجستير في التراث والثقافة الشعبية بأكاديمية الفنون بالقاهرة عام 2017، وأقام العديد من المعارض الشخصية في مصر واليمن من بينها :(اليمن نهض الحضارة، مقتطفات يمنية) كما شارك في العديد من المعارض الداخلية والخارجية من بينها "الفن من أجل السلام" في الإسماعيلية بمصر،"قافلة الفن التشكيلي اليمني" في القاهرة.



كما حصل على العديد من الجوائز، من بينها درع تكريم ضمن الشباب الأكثر فاعلية في الوطن العربي عام 2017، وفاز بالمركز الأول في مسابقة الثقافة والفنون في مجال الفن التشكيلي عام 2019.