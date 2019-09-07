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منوعات

معجزة نادرة الحدوث.. مولودة تتوقف نصف ساعة عن التنفس وتعود بعدها للحياة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:13 م
صدى البلد
أحمد شريف
عادت مولودة توقفت عن التنفس لمدة 28 دقيقة خلال ولادتها، إلى منزلها بعد 12 يوم قضاتها بالمستشفى، على الرغم من تحذيرات بأن تلك الرضيعة لن تنجو.

شعرت أليكس كيلي ، 25 عامًا ، بأنها تعيش في "كابوس مرعب " عندما ابلغها الأطباء إن الحبل السري لطفلتها إيفا يلتف بإحكام حول رقبتها.

وبحسب صحيفة "ذا ميرور" فإن الطفلة إيفا، التي تبلغ الآن من العمر عامًا واحدًا ، لم تتنفس لمدة نصف ساعة تقريبًا بعد ولادتها.

ونقل الأطباء بقسم الطوارئ الرضيعة من مستشفى نورثمبريا التخصصي لرعاية الطوارئ إلى وحدة متخصصة في مستشفى في نيوكاسل أبون تاين.

حذر الأطباء السيدة كيلي وزوجها مارك من أن ابنتهما حالتها "سيئة للغاية"، قائلين إنها قد لا تنجو وستصاب على الأرجح تلفًا دائمًا في الدماغ.

ولكن مع مرور الأيام ، استقرت حالة إيفا ببطء وفي 30 يونيو 2018 ، أي بعد مرور اثني عشر يومًا على الولادة المؤلمة - تم السماح للطفلة بالنقل إلى منزل عائلتها.

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