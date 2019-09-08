من أجل تربية الكلاب.. دولة أوروبية تفرض ضريبة على أصحابها

واقعة غريبة أثارت حفيظة البعض بعدما قررت مدينة زامورا الإسبانية، فرض ضريبة على أصحاب الكلاب، بدءا من العام القادم، بعد أن سئمت تمويل تكاليف جمع فضلات الكلاب من شوارع المدينة التي تجاوز عدد الكلاب فيها عدد الأطفال، وفق ما أشارت صحف أوروبية.



وقال المستشار الضريبي لمدينة زامورا دييجو بيرناردو: "على أصحاب الكلاب المساهمة بقدر معين في نفقات المدينة".



وتبلغ الضريبة التي أثارت الكثيرين 9 يورو سنويا.



ومن المتوقع أن تجمع السلطات من الضريبة ما بين 55 ألف دولار و99 ألف دولار سنويا، التي ستستخدم في إنشاء مناطق أكثر لتمشية الكلاب وتمويل عمليات التخلص من نفاياتها.

