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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الصحة السعودي يفتتح ملتقى الصحة العالمي لتمكين المبتكرين والمخترعين

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:00 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
نادر سمير:
يفتتح وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ملتقى الصحة العالمي 2019 في نسخته الثانية، والذي سيعقد خلال الفترة من 10 - 12 سبتمبرالجاري، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة 180 شركة طبية.

ويتحدث خلال الملتقى عدد من المتخصصين في جملة من الموضوعات التي تهم القطاع الصحي ضمن الورش المصاحبة، ومن أبرزها: التعريف بمؤشرات برنامج أداء الصحة، وآلية شراء الخدمة من القطاع الصحي الخاص، ولقاء رجال الأعمال، فرص مشاركة القطاع الخاص بوزارة الصحة، والطريق للإدراج في السوق المالية السعودية، وتمويل رواد أعمال القطاع الصحي، المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما سيتم تخصيص منطقة خاصة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة لتقديم الاستشارات والإجابة على استفسارات رواد الأعمال المستقبليين، وستحتوي على قسم للمنشآت يقدم فيه عدد من الخدمات، أبرزها جناح تسهيل الأعمال، وجناح التمويل واسترداد الرسوم، وجناح الفرص الاستثمارية، وجناح طموح، وجناح الامتياز التجاري.

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