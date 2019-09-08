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أخبار البلد

بعد وقف استيرادها.. طرق التفرقة بين الدواجن الفاسدة والطازجة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:52 م
بعد وقف استيرادها..
بعد وقف استيرادها.. كيفية التفرقة بين الدواجن الفاسدة والطاز
محمد غالي
قالت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ومقررة لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية، أنه يمكن معرفة الدواجن الفاسدة من الطازجة من خلال اللون، حيث إن لون الطازجة يكون دائما أبيض، أما الفاسدة فيظهر عليها اللون الأزرق وهو بداية تعفن الدجاج، وحال تحول لونها إلى الأسود يكون الدجاج قد تعفن بشكل كامل وبه سموم كثيرة.

وأوضحت زكي، في تصريحات لصدى البلد، ان الدواجن الفاسدة تكون غير متماسكة القوام عكس الطازجة التي تتميز بشدتها وتماسكها، ويعرفها المواطن من خلال لمسها باليد.

وأشارت عضو المجلس، الى ان الرائحة تعد من أسهل الوسائل التي يستطيع الإنسان من خلالها معرفة الدواجن الفاسدة، حيث إن الطازجة رائحتها مقبولة، أما الفاسدة رائحتها كريهة غير محببة.

وأفادت زكي، ان ظهور المادة المخاطية التي تشبه الجيلي على الدواجن الفاسدة، وهي عبارة عن مادة لزجة بيضاء توجد على الدواجن من الخارج، وتتكون نتيجة الفيروسات والفطريات.

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