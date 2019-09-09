انقطاع المياه وسط الإسكندرية بسبب أعمال إصلاح فى خط رئيسى اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية ، عن ضعف المياه اليوم الإثنين ، في تمام الساعة العاشرة صباحا بمناطق الدريسة والحضرة الجديدة وسط الإسكندرية.



وقال بيان صحفى صادر عن الشركة ، إنه نظرا لحدوث كسر بخط قطر 1000مم ، بمدخل الدريسة باتجاه السكة الحديد ، وسوف يتم فتح المياه عقب الإنتهاء من أعمال الإصلاح ، وناشدت الشركة المواطنين بتلك المناطق ، الاتصال على الشركة لطلب سيارات المياه ، وعلى رقم 125 الخط الساخن.



