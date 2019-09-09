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اقتصاد

انقطاع المياه وسط الإسكندرية بسبب أعمال إصلاح فى خط رئيسى اليوم

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
انقطاع المياه
انقطاع المياه
امنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية ، عن ضعف المياه اليوم الإثنين ، في تمام الساعة العاشرة صباحا بمناطق الدريسة والحضرة الجديدة وسط الإسكندرية.

وقال بيان صحفى صادر عن الشركة ، إنه نظرا لحدوث كسر بخط قطر 1000مم ، بمدخل الدريسة باتجاه السكة الحديد ، وسوف يتم فتح المياه عقب الإنتهاء من أعمال الإصلاح ، وناشدت الشركة المواطنين بتلك المناطق ، الاتصال على الشركة لطلب سيارات المياه ، وعلى رقم 125 الخط الساخن.

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