فرج عامر: الأكاديمية الوطنية للتدريب سيكون لها دور فى تولى الشباب المناصب القيادية

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب اهمية دور الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين مشيدا بتصريحات وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج التى أكدت فيها انها من خلال النماذج التى رأتها تعرفت على شباب لديهم فكر عال ومؤهل ثقافيًا وان الأكاديمية الذى لا يقتصر فقط على القاهرة والإسكندرية، بل يصل إلى كافة المحافظات فى الدلتا والصعيد



وقال " عامر " فى بيان له اصدره اليوم ان هذه ان هذه الأكاديمية سيكون لها دورها فى تأهيل الشباب المصرى لتولى المواقع القيادية داخل جميع مؤسسات الدولة وإكساب العاملين بالجهازالإداري للدولة العديد من الخبرات ومهارات البحث والتعليم وفهم وتطبيق أحدث النظريات الإدارية والتعرف على النظم السياسية والقواعدالحاكمة للعمل السياسي والحكومي، وتأهيل الملتحقين بالبرنامج من كوادر الصف الثاني بحصولهم على التدريب الكافي لتوليهم مناصب قيادية في المستقبل



ووجه المهندس محمد فرج عامر التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب هذه المبادرة المهمة مناشدا الشباب المصرى والكوادر داخل مؤسسات الدولة بالالتحاق بهذه الأكاديمية واغتنام الفرص لتولى المواقع القيادية بمؤسسات الدولة