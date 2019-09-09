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اقتصاد

"المالية": نستهدف خفض العجز الكلي إلى 6ر4% بموازنة 2021 / 2022

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:25 م
صدى البلد
أ ش أ
قال الدكتور وزير المالية إن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 6ر4% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة 2021 /2022.
وأضاف الوزير - على هامش مؤتمر "يورومني مصر" الذي عقد اليوم /الاثنين/ - أن موازنة 2022 تستهدف تحقيق 2% فائض أولي، كما تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 و7%.

وأشار إلى أن مصر تستهدف طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار كحد أدنى و7 مليارات دولار كحد أقصى خلال 2019 / 2020، لافتا إلى ضرورة إصدار السندات بالعملات المتنوعة بهدف تحقيق التحوط داخل محفظتها من السندات الدولية.

ونفى وزير المالية فرض ضرائب جديدة على الرواتب في تعديلات قانون ضريبة الدمغة، مؤكدا عدم صحة ما يثار عن فرض ضرائب جديدة على تعديلات قانون ضريبة الدمغة على فواتير استهلاك الكهرباء سواء للمنازل أو المصانع.
أ

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