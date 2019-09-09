تبدأ 11 سبتمبر بـ 11 محافظة.. جدول عروض أفلام نادى السينما الإفريقية

يعرض نادي السينما الإفريقية الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب ، الأربعاء 11 سبتمبر في تمام السابعة مساءًا بسينما الهناجر الفيلم الروائي الطويل " طفح الكيل " للمخرج محسن بصري من المغرب



وتدور أحداث الفيلم حول ادريس الذي يرحل برفقة زوجته زهرة على عجل إلى الدار البيضاء لحاجة ابنهما لعناية طبية في المستشفى لعدم قدرته على تحمل صداع حاد يلازمه منذ أسابيع ، يقفز علي من جسر جراء اكتئاب مزمن، لكنه ينجو من محاولة الانتحار، ليتم نقله إلى نفس المستشفى ، ويبقى مصير المريضين بين يدي طارق، الطبيب المخلص الذي فضل العمل في بلاده على الهجرة إلى كندا .



وقد فاز الفيلم بجائزة أحسن فيلم لمسابقة أفلام الحريات في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر مارس 2019 ، وستقام بعد الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي فاروق عبد الخالق .



كما سيعرض بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يوم السبت 14 سبتمبر الفيلم الروائي الطويل " دفن كوجو " للمخرج صمويل بازاويل من غانا وتدور أحداث الفيلم حول " إيسي " ، حيث تستعيد ذكريات طفولتها والعلاقة المضطربة بين أبيها كوجو وعمها كوابينا ، بعد اختفاء أبيها كوجو في رحلة تعدين غير قانونية مع كوابينا، تبدأ إيسي مغامرة سحرية لإنقاذ والدها .



وقد فاز الفيلم جائزة النيل الكبرى لأحسن فيلم روائي طويل في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر مارس 2019 ، وذلك لمعالجته الشاعرية والشخصية لمشاعر الإحساس بالذنب، وأيضا نظرته السينماتوجرافية المتميزة والعميقة ، كما سيتم عرض الفيلم في مهرجان مالمو للفيلم العربي والذي تبدأ فعالياته في الرابع من أكتوبر القادم ضمن ليلة مهرجان الأقصر بمهرجان مالمو والتي ستقام للاحتفاء بمهرجان الأقصر ودوره في دعم السينما الإفريقية .



كما يعرض نادي السينما الإفريقية افلامه أيضًا بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة في 10 محافظات أخرى في المواقع الاتية قصر الانفوشي ، مركز الإبداع بدمنهور ، قصر ثقافة الاسماعيلية ، قصر ثقافة بورسعيد ، قصر ثقافة أسيوط ، قصر ثقافة المنيا ، قصر ثقافة الزقازيق ، قصر ثقافة نعمان عاشور بالدقهلية ، قصر ثقافة الاقصر ، قصر ثقافة قنا وقصر ثقافة روض الفرج .



نادي السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام ، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والشباب والخارجية ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر .