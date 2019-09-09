الأنبا أثناسيوس يدشن كنيسة العذراء بالسنارية ببني مزار

دشن نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف إيبارشية بنى مزار والبهنسا اليوم كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية السنارية ببنى مزار بعد تجديدها وتوسعتها.



وتم تدشين المذبح الأوسط على اسم السيدة العذراء والقديس يوسف النجار ومذبح آخر على اسم السيدة العذراء والشهيد مارجرجس.



كما تم تدشين المذبح الثالث علي اسم القديسة فلومينا والشهيدة دميانة. كما تم تدشين المعمودية.



شارك في الصلوات عدد كبير من الآباء الكهنة وشعب الايبارشية، وسط حضور كثيف من الشمامسة وقيادات الكنيسة.

