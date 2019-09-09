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أخبار العالم

إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي من صنعاء باتجاه السعودية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:55 م
طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
قسم الخارجي
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وإسقاط طائرة "مسيّرة" معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية من صنعاء باتجاه المملكة العربية السعودية.

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الاثنين من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية فوق محافظة صعدة قامت بإطلاقها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية وهذه المحاولات البائسة واليائسة التي تمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

لفت العقيد المالكي الى أن هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي، مؤكدًا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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