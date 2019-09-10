كل ما تريد معرفته عن سرطان الثدي عند الرجال.. 10 أطعمة تجنبك الإصابة

يعتبر سرطان الثدي من اكثر الأورام السرطانية شراسة، وقد حاز سرطان الثدي عند الرجال على اهتمام كبير من وسائل الإعلام بعد أن سلطت عليه الأضواء في الأعوام الماضية.



وفي العصر الحالي أصبح هناك وعي كبير تجاه سرطان الثدي عند الرجال، بعدما كان يعتقد بان سرطان الثدي لا يصيب سوى السيدات فقط.



ويعد سرطان الثدي من الأمراض التي تهدد حياة من يصيبه، ولكن هناك العديد من التساؤلات التي تصيب الرجال حول سرطان الثدي الذي يصيب الرجال، وهل يتشابه الاصابة بسرطان الثدي عند الرجال، كالمرأة ام لا ؟.



وعلى الرغم من أن الرجال ليس لديهم ثدي مثل النساء، ولكن لديهم كمية صغيرة من أنسجة الثدي حتي أن "ثدي" الرجل البالغ يشبه ثدي الفتاة قبل سن البلوغ، إلا أن في الفتيات ينمو هذا النسيج ويتطور خلال سن البلوغ، ولكن سرطان الثدي عند الرجال لا يتطور، وفقا لما نشر في الموقع الطبي "ويب ميد".



ويحدث للرجال نفس أنواع سرطانات الثدي التي تصاب بها النساء، ولكن السرطانات التي تصيب الأجزاء المسؤولة عن تخزين الحليب نادرة.



في أي مرحلة عمرية يصيب سرطان الثدي عند الرجال ؟



من النادر بالنسبة للرجل دون سن 35 عاما الإصابة بسرطان الثدي، حيث تزداد فرصة إصابة الرجل بسرطان الثدي مع تقدم العمر، ويحدث معظم سرطان الثدي للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عاما.



وهناك عدة عوامل تنذر بإصابة الذكور بسرطان الثدي ومنها التعرض للإشعاع على الصدر، وتشابه ثدي الرجال بالإناث، وتوسيع الثديين (التثدي) من العلاجات الخاصة بها المخدرات أو الهرمونات أو حتى بعض الالتهابات والسموم، وأن تكون حالة وراثية نادرة تسمى متلازمة كلاينفلتر، أو بسبب مرض الكبد الحاد ( تليف الكبد ) وأمراض الخصيتين مثل التهاب الخصية النخاعي.



متي يكون سرطان الثدي عند الرجال خطيرا؟



كان الأطباء يعتقدون أن سرطان الثدي لدى الرجال أشد مما كان عليه لدى النساء، ولكن يبدو الآن أنه هو نفسه.



وتكمن المشكلة الرئيسية هي أن سرطان الثدي لدى الرجال غالبا ما يتم تشخيصه في وقت لاحق من سرطان الثدي لدى النساء، وقد يكون ذلك بسبب احتمال أن يكون الرجال أقل شكوكا في شيء غريب في تلك المنطقة، أيضا لأن لديهم كمية صغيرة من أنسجة الثدي مما تجعل من الصعب أن يشعر به، أيضا من الصعب الكشف عن هذه السرطانات في وقت مبكر، وهذا يعني أيضا أن الأورام يمكن أن تنتشر بسرعة أكبر إلى الأنسجة المحيطة بها.



ما أعراض سرطان الثدي عند الرجال؟



أعراض سرطان الثدي في الرجال مماثلة لتلك الموجودة في النساء، حيث يتم تشخيص معظم سرطان الثدي الذكور عندما يكشف رجل مصاب على صدره، ولكن على عكس النساء يميل الرجال إلى تأخير الذهاب إلى الطبيب حتى وان كان لديهم أعراض أكثر حدة، مثل النزيف من الحلمة، وعند هذه النقطة يكون السرطان قد انتشر بالفعل.



كيف يتم تشخيص سرطان الثدي ومعالجته في الرجال؟



وتستخدم نفس التقنيات التي تستخدم لتشخيص سرطان الثدي لدى النساء في الرجال، وتشمل:



١- الفحوص الفيزيائية.

٢- التصوير الشعاعي للثدي.

٣- الخزعات (فحص عينات صغيرة من الأنسجة تحت المجهر).



وبالمثل، فإن نفس العلاجات المستخدمة في علاج سرطان الثدي عند الرجل مثل العلاجدات المستخدمة مع النساء، والتي تشمل:



١- الجراحة.

٢- الإشعاع.

٣- العلاج الكيميائي.

٤- العلاج البيولوجي.

٥- العلاج بالهرمونات.



وتستخدم هذه التقنيات أيضا لعلاج سرطان الثدي عند الرجال، حيث ان الفرق الرئيسي الوحيد هو أن الرجال الذين يعانون من سرطان الثدي يستجيبون أفضل بكثير للعلاج بالهرمونات من النساء، وذلك لأن حوالي 90٪ من سرطان الثدي عند الرجال لديها مستقبلات لهرمون، وهذا يعني أن العلاج بالهرمونات يمكن أن يعمل في معظم الرجال لعلاج سرطان الثدي لديهم.



أطعمة تحارب الإصابة بـ سرطان الثدى عند الرجال:



ويمكن لبعض الأطعمة ان تحارب مرض سرطان الثدي عند الرجال والسيدات، لذا إن كنت معرض للإصابة بسرطان الثدي فعليك بتناول هذه الاطعمة:



1- الفاصوليا:

تناولها بشكل منتظم يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 7%.



2- الشاي الأخضر:

مليء بالبوليفينول وهو مضاد للأكسدة له العديد من الفوائد الصحية أن الذين يتناولون كوبًا واحدًا على الأقل من الشاي الأخضر يوميًا لديهم فرص أقل في الإصابة بسرطان الثدي.



3- الكرنب:

تناول 3 مرات أسبوعيًا يقلّل من فرصة الإصابة بمرض سرطان الثدي.



4- سمك السلمون:

غنى بأحماض أوميجا 3 التي تخفف من خطر الإصابة بالسرطان.



عادات لتتجنب الإصابة بـ سرطان الثدي عند الرجال:



1- الحد من تناول الكحول

2- الإقلاع عن التدخين، هناك علاقة بين التدخين وخطر الاصابة بسرطان الثدي.

3- التخلص من السمنة ، زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

4- زيادة النشاط البدني، يمكن أن يساعد النشاط البدني المعتدل في الوقاية من سرطان الثدي.

5- تناول الخضروات و الحبوب الكاملة والبروتين ،املأ نصف طبقك بالخضراوات الملونة ، مع الأطعمة الغنية بالألياف الكاملة مثل: الأرز البني أو المعكرونة الكاملة للقمح ، والأطعمة الغنية بالبروتين مثل السمك والدجاج أو البقول.