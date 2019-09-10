رسالة من آيتن عامر لـ رامي راضوان.. تعرف على مضمونها

نشرت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة بخاصية "ستوري".



وظهرت آيتن عامر في الصورة برفقة الإعلامي رامي راضوان وعلق عليها بتوجيه التهنئة لـ رامى رضوان بعيد ميلاده.



يذكر أن آيتن عامر خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال 3 مسلسلات هي شقة فيصل وابن أصول وطلقة حظ.