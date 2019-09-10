ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هند صبرى تتألق بالأبيض

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:05 م
هند صبرى
هند صبرى
رنا اشرف
شاركت الفنانة هند صبرى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة صور من أحدث ظهور لها، حيث ظهرت بفستان أبيض بسيط وشعر منسدل على كتفيها.

جاءت التعليقات بالإعجاب بالصور كالآتى:

ايه الجمال ده

الفستان تحفة

اللوك بسيط

وشاركت هند صبرى في فيلمين، خلال موسم عيد الأضحى، وهما "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، إخراج مروان حامد، وفيلم "الكنز 2" بطولة محمد رمضان، وإخراج شريف عرفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان أسود مكشوف.. دانا حمدان تتألق بإطلالة مثيرة

إياد نصار ينشر بوستر الفيل الازرق.. ويعلق: لاتخافوا_لكن_احذروا

بـ جمبسوت فضي.. هند صبري تتألق في حفل افتتاح الفيل الأزرق

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء

إياد نصار ينشر فيديو الاحتفال بالعرض الأول لـ الفيل الازرق 2

عسولة.. شاهد نيللى كريم تبهر جمهورها بنظراتها إلى النيل

ترشيحاتنا

شهد جرائم قتل وانتحار واغتصاب.. جولة داخل أكثر فندق مسكون في العالم.. صور

حريق في عمارة بالمهندسين .. صور

صحيفة سويسرية تكشف دور جروس في تولي فايلر تدريب الأهلي

البرلمان يطالب بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. ويفجر مفاجأة بشأن انخفاض الأسعار

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. ومواعيد صرف الدفعات للمستفيدين

داوود الشريان.. لماذا أعفى الإعلامى السعودى المخضرم من منصبه؟

البرلمان يطالب بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. ويفجر مفاجأة بشأن انخفاض الأسعار

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لـ الأهلى قبل مواجهة الزمالك فى السوبر

نهش أعضاءه التناسلية.. القصة الكاملة لانتقام عصابة من مغتصب بواسطة كلب مفترس

حريق في عمارة بالمهندسين .. صور

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

الداخلية : 3 شبكات سرية لتنظيم الإخوان لتهريب الأموال والإرهابيين مرورا بتركيا .. صور

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

يا فرحة ما تمت.. إلغاء رسوم تكرار العمرة يرفع أسعارها

السيسي يجتمع بالمجموعة الوزارية المعنية بالخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة

صحيفة سويسرية تكشف دور جروس في تولي فايلر تدريب الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوازات سفر وأوراق تنظيمية.. مضبوطات خلية تهريب الإخوان المطلوبين إلى أوروبا ..صور

تيشيرت مكشوف وبنطلون أزرق.. هنا الزاهد تتألق في إطلالة كاجوال

بملابس رياضية.. منة فضالى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة