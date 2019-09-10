هند صبرى تتألق بالأبيض

شاركت الفنانة هند صبرى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة صور من أحدث ظهور لها، حيث ظهرت بفستان أبيض بسيط وشعر منسدل على كتفيها.



جاءت التعليقات بالإعجاب بالصور كالآتى:



ايه الجمال ده



الفستان تحفة



اللوك بسيط



وشاركت هند صبرى في فيلمين، خلال موسم عيد الأضحى، وهما "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، إخراج مروان حامد، وفيلم "الكنز 2" بطولة محمد رمضان، وإخراج شريف عرفة.

