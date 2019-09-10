قيادي منشق عائد من تركيا يفجر مفاجأة حول تجارة الإخوان فى المخدرات.. فيديو

قال عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل في كل شيء حتي لو كانت تجارة المخدرات.



وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «جماعة الإخوان عصابات مافيا تقوم بشراء العملات الأجنبية لضرب الاقتصاد».



وأكد: «الإخوان يتاجرون في كافة الانشطة غير المشروعة والمحرمة، استخدموا النساء في تهريب المخدرات والممنوعات».



وأوضح القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا،: «تم القبض على سيدة إخوانية في تركيا بتهمة تهريب المخدرات».