تفاصيل منصة عقارية لخلق فرص تنافسية للعقارات.. أكتوبر المقبل

أعلنت "إنفورما ماركيتس" عن إطلاق النسخة الأولى للمعرض العقاري"نكست موف مصر"المنصة العقارية الموجة للمستهلكين وجذب القوة الشرائية في مصر، ويقام المعرض في ’مركز مصر للمعارض الدولية‘ في الفترة بين 17 و19 أكتوبر 2019 على خلفية اهتمام متزايد في السوق العقاري المصري.





يشارك في المعرض نخبة من أبرز المطورين العقاريين لاستعراض فرص عروض حصريةومجموعة متنوعة من المشاريع الجديدة ومجموعة من المجمعات السكنية الخضراء في القاهرة الكبرى والإسكندرية والساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر، وتشمل قائمة الجهات العارضة مجموعة من الشركات العقارية الرائدة ومنها أكام للتطوير العقاري و’ماستر بيلدر جروب‘ و’عامر جروب‘ و’ريل مارك‘ وزهراء المعادي و’ستايل هوم‘ و’أروما رزيدنس العين السخنة‘ و’ساك للتطوير العقاري‘، و’العتال جروب‘ وشركة ’كاسل للتطوير العقاري‘ و’كودو للمقاولات العامة والاستثمار العقاري‘ و’تي سي آي‘ و’مارديف للتطوير العقاري‘ و’نيو بلان‘ و’عقار مصر‘ وو’ذا لاند ديفيلوبرز‘ وإيجي جاب العقارية‘ و’هوم تاون‘.





وبهذا الصدد، قال ألكساندر إدواردز مدير المعرض: "يشكل ’نكست موف مصر‘ فرصة فريدة للباحثين عن امتلاك أول منزل لهم أو الراغبين بشراء منزل أفضل، ويتيح المعرض لزواره فرصة الإطلاع على الخيارات المتوفرة في السوق والاستفادة من عروض المجمعات السكنية والفلل والشقق ذات الأسعار المدروسة، حيث يتمتع السوق المصري اليوم بمزايا تنافسية عالية ما يدفع أهم شركات التطوير العقاري في مصر للمشاركة في المعرض وتقديم عروض مميزة وبرامج سداد حصرية لزواره ".





ومن جهته قال فارس خليل مدير معرض ’سيتي سكيب مصر‘: "يوفر انخفاض الأسعار الذي يشهده السوق العقاري اليوم فرصًا كبيرة للأفراد في شراء عقارات بأسعار معقولة، كما أن تراجع قيمة الجنيه المصري يحفز جاذبية الاستثمار للأفراد القاطنين خارج الدولة مع ارتفاع فرصة الاستثمارات طويلة الأمد. وبشكل عام فإن السوق العقاري يشهد طلبًا متزايدًا طلب هائل على الإسكان في مصر مع تزايد التعداد السكاني بمقدار 2.5 مليون نسمة سنويًا مع مليون حالة زواج تسجل سنويًا".





وشهد القطاع العقاري إعلان الحكومة للعديد من المشاريع والمبادرات الداعمة للقطاع والرامية إلى تقليص الفجوة بين العرض والطلب عبر بناء مدن جديدة ذات أسعار معقولة في مختلف أنحاء مصر مثل مدينة الفيوم الجديدة ومدينة أسوان الجديدة، في حين طرح البنك المركزي المصري خططًا لمنح قروض سكنية استهدفت الطبقة المتوسطة في الدولة.





وأكد خليل: "تأثرت المفاصل الأساسية لسوق العقارات إيجابًا في مصر مدفوعة بسلسلة من الحوافز الحكومية التي تعزز فرص الاستثمارات العقارية في الدولة، ما يعني أن المستهلكين في هذه السوق يستحقون نسخة مخصصة لهم من هذا المعرض".



