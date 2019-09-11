الإعلام العربي: بدء فعاليات ملتقى قادة الإعلام العربي 22 سبتمبر الجارى

أعلن الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس، عقد الدورة السادسة لملتقى قادة الإعلام العربي، بمقر جامعة الدول العربية في 22 سبتمبر الجاري.

وقال الخميس -في بيان صحفي اليوم الأربعاء، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- إن الملتقى الذي تنظمه هيئة الملتقى الإعلامي العربي، بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، سيناقش المستجدات والأحداث الإعلامية الراهنة، والتي ستكون مطروحة بقوة بين يدي قادة الإعلام العربي في ذلك التجمع المميز.

وأعرب عن جزيل الشكر ووافر الامتنان إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لموافقته على استضافة الجامعة لهذا الملتقى المهم والحيوي، مؤكدا أن الموافقة بادرة ليست بالغريبة على الجامعة، التي تعج بالأنشطة والفعاليات والتظاهرات الإعلامية والثقافية المهمة والملهمة، معربا في الوقت نفسه عن شكره لقطاع الإعلام والاتصال في الجامعة برئاسة السفير بدر الدين علالي، الذي يسهم بتواصله واهتمامه بكافة التفاصيل، لإنجاح كافة الأنشطة المشتركة بين جامعة الدول العربية والملتقى الإعلامي العربي.

وأشار الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، إلى أن قيمة ملتقى قادة الإعلام العربي، تتمثل في مواكبته للكثير من الأحداث التي تخص الإعلام العربي وتؤثر فيه بقوة؛ حيث أثيرت مؤخرًا الكثير من القضايا الإعلامية التي تستحق مناقشتها بالمؤتمر، وعلى رأسها دور الإعلام في الأحداث والمتغيرات الكثيرة، ودوره في تدعيم العلاقات العربية، انطلاقًا من إيمان الجامعة العربية، وهيئة الملتقى بتأثير الإعلام في تلك العلاقات التي ما تلبث أن يستجد عليها الكثير من الأحداث بين الحين والآخر، ودائمًا ما يكون دور الإعلام فيها ملحوظًا وواضحًا.

ولفت إلى أنه من القضايا الملحة التي سيناقشها ملتقى قادة الإعلام العربي، والتي تلقي بظلالها بقوة في تلك المرحلة، التغيرات التي تطول الإعلام، خاصة في ظل ما يعرف بـ"الإعلام الحديث"؛ حيث ‘ن المؤسسات الإعلامية، تعد من أكثر المؤسسات تأثرًا بالتغيرات.

وأضاف الخميس قائلًا: "إن مواكبة الأحداث، هو أمر غاية في الأهمية بالنسبة لمسيرة الإعلام العربي، وأننا في أمس الحاجة إلى ملاحقة أي تطور على الساحة الإعلامية، من أجل المساهمة الإيجابية في نجاح تلك المسيرة، ومن هنا تأتي خصوصية ملتقى قادة الإعلام العربي؛ حيث تعتبر فرصة ثمينة من أجل طرح تلك التطورات، ومناقشة كيفية ملاحقتها وتجاوز أية عوائق في الطريق إليها"، مؤكدًا أن هذه القضايا الساخنة، تضفي بدورها الكثير من الخصوصية والأهمية على الملتقى، في محاولة من هيئة الملتقى للوقوف على أهم ما يشغل الساحة الإعلامية العربية.

الجدير بالذكر أن ملتقى قادة الإعلام العربي، سيشارك به نخبة من أبرز الإعلاميين العرب في مختلف مجالات الإعلام، وقد تم توجيه الدعوة لعدد من المؤثرين من المسؤولين عن المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة، وعدد من الكتاب والأكاديميين والصحفيين والمذيعين، من أصحاب الخبرة المختلفة في مجالات الإعلام.