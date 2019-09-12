لكل اسم حكاية.. تعرف على سبب تسمية مدينة بيلا في كفر الشيخ

تقع مدينة بيلا، في أقصى شمال مصر، وتتبع محافظة كفر الشيخ إدرايًا والمدينة عاصمة مركز بيلا.



كانت تسمى قديمًا وبالتحديد في عصر الفراعنة "بيلاق" ثم بعد ذلك حُرفت إلى "بيلاس" في عهد البطالمة، واستقرت في النهاية على بيلا لسهولة النطق.



ومن أبرز مشاهير مدينة بيلا، القارئ الإذاعي الكبير أبو العينين شعيشع، والدكتور عبد الرحمن الزيادي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي الشهير، وحسام غالي نجم منتخب مصر والأهلي السابق.



وتُعد مدينة بيلا من أشهر مدن محافظة كفر الشيخ في صناعة الفسيخ والأسماك المملحة، والتي اشتهرت بها منذ ما يزيد على 100 عام.