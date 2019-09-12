تعرف على مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري 2019 /2020

كشفت لجنة المسابقات عن مباريات الدور الأول من عمر مسابقة الدوري المصري لموسم 2019 /2020.





وجاءت المباريات على النحو التالي:إنبى مع بيراميدزالمصرى مع الحرسالجونة مع الإسماعيليالزمالك مع الاتحادالأهلي مع سموحهاسوان مع مصر المقاصةطلائع الجيش والمقاولون العربالانتاج واف سى مصروادى دجلة مع طنطاوحددت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة ملاعب الدوري الممتاز موسم 2019-2020، وذلك على هامش قرعة الدورى المحلي المقرر انطلاقها بعد قليل بفندق ماريوت.ومن المقرر أن يخوض الأهلي والزمالك مباريات الدورى المحلي على ملاعب استاد القاهرة.والاتحاد السكندرى وسموحة على ملعب استاد الإسكندرية على أن ينضم الإنتاج الحربي ومصر المقاصة على ملعب استاد السلام.وحضر من أعضاء اللجنة الخماسية محمد فضل والدكتورة سحر عبدالحق ونائب الجبلاية الدكتور جمال محمد، وأحمد حسن عميد لاعبى العالم وحسام الزناتي القائم بأعمال رئيس لجنة المسابقات مراسم إجراء القرعة.ويحسم أعضاء اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الإعلان عن ملعب مباراة السوبر المصرى بين الأهلي والزمالك، وعدد الجماهير الذين وافق الأمن على دخولهم وحضورهم اللقاء.