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رياضة

تعرف على مباريات الأسبوع الأول من الدوري المصري 2019 /2020

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:35 م
الدوري المصري
الدوري المصري
نور عادل - يسري غازي
كشفت لجنة المسابقات عن مباريات الدور الأول من عمر مسابقة الدوري المصري لموسم 2019 /2020.

وجاءت المباريات على النحو التالي:
إنبى مع بيراميدز
المصرى مع الحرس
الجونة مع الإسماعيلي
الزمالك مع الاتحاد
الأهلي مع سموحه
اسوان مع مصر المقاصة
طلائع الجيش والمقاولون العرب
الانتاج واف سى مصر
وادى دجلة مع طنطا

وحددت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة ملاعب الدوري الممتاز موسم 2019-2020، وذلك على هامش قرعة الدورى المحلي المقرر انطلاقها بعد قليل بفندق ماريوت.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي والزمالك مباريات الدورى المحلي على ملاعب استاد القاهرة.

والاتحاد السكندرى وسموحة على ملعب استاد الإسكندرية على أن ينضم الإنتاج الحربي ومصر المقاصة على ملعب استاد السلام.

وحضر من أعضاء اللجنة الخماسية محمد فضل والدكتورة سحر عبدالحق ونائب الجبلاية الدكتور جمال محمد، وأحمد حسن عميد لاعبى العالم وحسام الزناتي القائم بأعمال رئيس لجنة المسابقات مراسم إجراء القرعة.

ويحسم أعضاء اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الإعلان عن ملعب مباراة السوبر المصرى بين الأهلي والزمالك، وعدد الجماهير الذين وافق الأمن على دخولهم وحضورهم اللقاء.

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