ترتيب مباريات النادي الأهلى فى الدور الأول للدورى موسم 2019-2020

وجاء ترتيب مباريات النادي الأهلى فى الدور الأول على النحو التالى:







أجريت ظهر اليوم قرعة الدورى للموسم الجديد 2019-2020 بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت برئاسة عمرو الجنايني.وأوقعت القرعة النادي الأهلى فى مواجهة سموحة السكندرى بالأسبوع الأول للدورى والذى ينطلق فى الـ 21 من سبتمبر الجارى على أن ينتهى الدورى فى مايو 2020.رسميًا مباريات الأهلي فى الدوري المصري الموسم الجديد:1- الأهلي - سموحة2- الاهلى - الانتاج الحربي3- الاهلى - اسوان4- الاهلى - الزمالك5- الاهلى - الجونة6- الاهلى - المصري7- الاهلى - وادى دجلة8- الاهلى - حرس الحدود9- الاهلى - الاسماعيلى10- الاهلى - الاتحاد السكندري12- الاهلي - اف سي مصر13- الاهلى - طنطا14- الاهلي - المقاولين العرب15- الاهلي - إنبي16- الاهلي - بيراميدز17- الاهلي - طلائع الجيشوحددت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة ملاعب الدوري الممتاز موسم 2019-2020، وذلك على هامش قرعة الدورى المحلي المقرر انطلاقها بعد قليل بفندق ماريوت.ومن المقرر أن يخوض الأهلي والزمالك مباريات الدورى المحلي على ملاعب استاد القاهرة.والاتحاد السكندرى وسموحة على ملعب استاد الإسكندرية على أن ينضم الإنتاج الحربي ومصر المقاصة على ملعب استاد السلام.وحضر من أعضاء اللجنة الخماسية محمد فضل والدكتورة سحر عبد الحق ونائب الجبلاية الدكتور جمال محمد على.كما حضر احمد حسن عميد لاعبى العالم وحسام الزناتي القائم بأعمال رئيس لجنة المسابقات مراسم إجراء القرعة.ويحسم أعضاء اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الإعلان عن ملعب مباراة السوبر المصرى بين الأهلي والزمالك وعدد الجماهير الذي وافق الأمن على دخوله وحضور اللقاء.يذكر أن فريق الزمالك توج بلقب كأس مصر بعدما حقق فوزا على بيراميدز بنتيجة 3-0.