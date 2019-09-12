ترتيب مباريات النادي الأهلى فى الدور الأول للدورى موسم 2019-2020

أجريت ظهر اليوم قرعة الدورى للموسم الجديد 2019-2020 بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت برئاسة عمرو الجنايني.
وأوقعت القرعة النادي الأهلى فى مواجهة سموحة السكندرى بالأسبوع الأول للدورى والذى ينطلق فى الـ 21 من سبتمبر الجارى على أن ينتهى الدورى فى مايو 2020.
1- الأهلي - سموحة
2- الاهلى - الانتاج الحربي
3- الاهلى - اسوان
4- الاهلى - الزمالك
5- الاهلى - الجونة
6- الاهلى - المصري
7- الاهلى - وادى دجلة
8- الاهلى - حرس الحدود
9- الاهلى - الاسماعيلى
10- الاهلى - الاتحاد السكندري
12- الاهلي - اف سي مصر
13- الاهلى - طنطا
14- الاهلي - المقاولين العرب
15- الاهلي - إنبي
16- الاهلي - بيراميدز
17- الاهلي - طلائع الجيش
وحددت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة ملاعب الدوري الممتاز موسم 2019-2020، وذلك على هامش قرعة الدورى المحلي المقرر انطلاقها بعد قليل بفندق ماريوت.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي والزمالك مباريات الدورى المحلي على ملاعب استاد القاهرة.
والاتحاد السكندرى وسموحة على ملعب استاد الإسكندرية على أن ينضم الإنتاج الحربي ومصر المقاصة على ملعب استاد السلام.
وحضر من أعضاء اللجنة الخماسية محمد فضل والدكتورة سحر عبد الحق ونائب الجبلاية الدكتور جمال محمد على.
كما حضر احمد حسن عميد لاعبى العالم وحسام الزناتي القائم بأعمال رئيس لجنة المسابقات مراسم إجراء القرعة.
ويحسم أعضاء اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الإعلان عن ملعب مباراة السوبر المصرى بين الأهلي والزمالك وعدد الجماهير الذي وافق الأمن على دخوله وحضور اللقاء.
يذكر أن فريق الزمالك توج بلقب كأس مصر بعدما حقق فوزا على بيراميدز بنتيجة 3-0.
وأوقعت القرعة النادي الأهلى فى مواجهة سموحة السكندرى بالأسبوع الأول للدورى والذى ينطلق فى الـ 21 من سبتمبر الجارى على أن ينتهى الدورى فى مايو 2020.
وجاء ترتيب مباريات النادي الأهلى فى الدور الأول على النحو التالى:
رسميًا مباريات الأهلي فى الدوري المصري الموسم الجديد:
1- الأهلي - سموحة
2- الاهلى - الانتاج الحربي
3- الاهلى - اسوان
4- الاهلى - الزمالك
5- الاهلى - الجونة
6- الاهلى - المصري
7- الاهلى - وادى دجلة
8- الاهلى - حرس الحدود
9- الاهلى - الاسماعيلى
10- الاهلى - الاتحاد السكندري
12- الاهلي - اف سي مصر
13- الاهلى - طنطا
14- الاهلي - المقاولين العرب
15- الاهلي - إنبي
16- الاهلي - بيراميدز
17- الاهلي - طلائع الجيش
وحددت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة ملاعب الدوري الممتاز موسم 2019-2020، وذلك على هامش قرعة الدورى المحلي المقرر انطلاقها بعد قليل بفندق ماريوت.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي والزمالك مباريات الدورى المحلي على ملاعب استاد القاهرة.
والاتحاد السكندرى وسموحة على ملعب استاد الإسكندرية على أن ينضم الإنتاج الحربي ومصر المقاصة على ملعب استاد السلام.
وحضر من أعضاء اللجنة الخماسية محمد فضل والدكتورة سحر عبد الحق ونائب الجبلاية الدكتور جمال محمد على.
كما حضر احمد حسن عميد لاعبى العالم وحسام الزناتي القائم بأعمال رئيس لجنة المسابقات مراسم إجراء القرعة.
ويحسم أعضاء اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الإعلان عن ملعب مباراة السوبر المصرى بين الأهلي والزمالك وعدد الجماهير الذي وافق الأمن على دخوله وحضور اللقاء.
يذكر أن فريق الزمالك توج بلقب كأس مصر بعدما حقق فوزا على بيراميدز بنتيجة 3-0.