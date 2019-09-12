ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ترتيب مباريات النادي الأهلى فى الدور الأول للدورى موسم 2019-2020

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:14 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
أجريت ظهر اليوم قرعة الدورى للموسم الجديد 2019-2020 بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت برئاسة عمرو الجنايني.

وأوقعت القرعة النادي الأهلى فى مواجهة سموحة السكندرى بالأسبوع الأول للدورى والذى ينطلق فى الـ 21 من سبتمبر الجارى على أن ينتهى الدورى فى مايو 2020.

وجاء ترتيب مباريات النادي الأهلى فى الدور الأول على النحو التالى:

رسميًا مباريات الأهلي فى الدوري المصري الموسم الجديد:
1- الأهلي - سموحة
2- الاهلى - الانتاج الحربي
3- الاهلى - اسوان
4- الاهلى - الزمالك
5- الاهلى - الجونة
6- الاهلى - المصري
7- الاهلى - وادى دجلة
8- الاهلى - حرس الحدود
9- الاهلى - الاسماعيلى
10- الاهلى - الاتحاد السكندري
12- الاهلي - اف سي مصر
13- الاهلى - طنطا
14- الاهلي - المقاولين العرب
15- الاهلي - إنبي
16- الاهلي - بيراميدز
17- الاهلي - طلائع الجيش

وحددت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة ملاعب الدوري الممتاز موسم 2019-2020، وذلك على هامش قرعة الدورى المحلي المقرر انطلاقها بعد قليل بفندق ماريوت.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي والزمالك مباريات الدورى المحلي على ملاعب استاد القاهرة.

والاتحاد السكندرى وسموحة على ملعب استاد الإسكندرية على أن ينضم الإنتاج الحربي ومصر المقاصة على ملعب استاد السلام.

وحضر من أعضاء اللجنة الخماسية محمد فضل والدكتورة سحر عبد الحق ونائب الجبلاية الدكتور جمال محمد على.

كما حضر احمد حسن عميد لاعبى العالم وحسام الزناتي القائم بأعمال رئيس لجنة المسابقات مراسم إجراء القرعة.

ويحسم أعضاء اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الإعلان عن ملعب مباراة السوبر المصرى بين الأهلي والزمالك وعدد الجماهير الذي وافق الأمن على دخوله وحضور اللقاء.

يذكر أن فريق الزمالك توج بلقب كأس مصر بعدما حقق فوزا على بيراميدز بنتيجة 3-0.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على حضور قرعة الدوري الممتاز 2019/2020

الاهلي والزمالك في القاهرة.. المسابقات تحدد ملاعب دوري 2019/2020

ينتهى فى مايو 2020.. لجنة المسابقات: انطلاق الدورى الجديد 21 سبتمبر الجاري

تعرف على أول مواجهة للأهلي في الدوري الجديد 2019/ 2020

تعرف على موعد مواجهة الأهلي والزمالك في الدوري الجديد 2019/2020

تعرف على أول مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدور الثاني بالدوري الجديد

ترشيحاتنا

خفت من الفضيحة.. قاتلة والدتها ببنها: لم أشعر بنفسى وانا بشنقها ومكانش قصدى أموتها

يا ساتر يارب.. أول رد فعل من سموحة بعد مواجهة الأهلي في الجولة الأولى بـ الدوري الجديد

المسابقات تكشف كيف يحصل الأهلي والزمالك وبيراميدز على راحة المباريات الأفريقية

سامي الشيشيني: شيكابالا أفضل من محمد صلاح.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 - 9 - 2019

شاهد.. نانسي عجرم برفقة ابنتها على شاطئ البحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعلة نار وبدلة جريئة.. بيلا حديد بإطلالة جذابة

مكشوف الكتفين.. هند رضا في أحدث اطلالة لها

هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟