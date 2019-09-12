انطلاق مهرجان القاهرة للسياحة الصحية فبراير 2020

أعلن الدكتور عبد العاطى المناعى خبير السياحة الصحية عن إطلاق النسخة الأولى من "مهرجان القاهرة للسياحة الصحية" فبراير 2020، وذلك لمدة شهر كامل، على أن يتم افتتاح المهرجان في القاهرة.



وتغطي فعالياته إعلاميًا بالقاهرة وبعض المحافظات، لعرض صورة إيجابية حقيقية عن مصر وإمكانياتها في مجالات السياحة المختلفة خاصة السياحة العلاجية والاستشفاء البيئي.



وأكد عبد العاطى المناعى أن المهرجان يعتبر فرصة تسويقية جيدة لمقدمي خدمات السياحة الصحية لكي يتم خلاله عرض خدمات هذه الصناعة.



ولفت عبد العاطى المناعى إلى أنه سوف يتم من خلال المهرجان تقديم دعوة للخبراء المتخصين العالميين في صناعة السياحة العلاجية والأستشفاء البيئي والاقتصاد والتسويق للمشاركة في مؤتمر "تطبيقات السياحة الصحية المصرية " المزمع انعقادة خلال الفترة من 20 -22 فبراير المقبل على هامش فعاليات المهرجان.

