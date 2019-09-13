البحرين.. أحكام قضائية جديدة متعلقة بتمويل جماعات إرهابية

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بالبحرين، أحمد الحمادي، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمًا، الخميس، بمعاقبة ثلاثة متهمين في واقعة تسلم ونقل وتسليم أموال خصصت دعما وتمويلا لجماعات إرهابية بغرض ممارسة أنشطتهم الإرهابية.



وقال الحمادي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين "بنا": "المحكمة عاقبت المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ 100 ألف دينار لكل منهما وبراءة المتهم الثالث مما أسند إليه".



وأضاف: "تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام المتهم الأول والذي يعمل لصالح ما يسمى بسرايا الأشتر الإرهابية مع المتهم الثاني بتقديم الدعم المالي للعناصر الإرهابية والأشخاص الخارجين عن القانون من أجل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية والقيام بأعمال الشغب والتخريب والعمليات الإرهابية من أجل زعزعة أمن مملكة البحرين واستهداف رجال الشرطة بقصد إلحاق أكبر ضرر بهم".



وتابع: "حيث قام المتهم الأول بتكليف المتهم الثاني باستلام عدة مبالغ مالية من نقاط ميتة ومن ثم تسليمها للعناصر الإرهابية لدعم أنشطتهم كما أن تلك المبالغ يتم توزيعها على أسر عدد من المحكومين على ضوء قضايا أمنية، كما تبين أن المتهم الثالث قام بتسلم مبالغ مالية أرسلها له المتهم الأول ومن ثم تسليمها للمتهم الثاني وذلك لذات أغراض التمويل الإرهابية المذكورة".



وأوضح رئيس النيابة أن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعتراف المتهم الأول وعلى الأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، مشيرًا إلى أن القضية تداولت بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان.