الصفيح وبلبل وحوض الدلالة أخطرها.. 17 منطقة عشوائية ببني سويف تنتظر التطوير

ظلت مدينة بني سويف، علي مدار سنوات تعاني من 5 مناطق العشوائية تأتي في مقدمتها عزبة الصفيح يليها منطقة الغمراوي يليها منطقة بلبل وغيرها.



حيث يبلغ عدد المناطق العشوائية بالمحافظة 17 منطقة يتركز معظمها في مدينتي ناصر إهناسيا بمعدل 6 مناطق لكل مدينة ومنطقتان لمدينتي الفشن وبني سويف ومنطقة واحدة بمدينة ببا، حيث تم تحديد المنطقة الأولى ( بعزبة الصفيح) بمدينة بني سويف والتي تبلغ مساحتها 3.7 فدان وتعاقب على تلك المشكلة عدة محافظين.



فيما أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أن ملف تطوير العشوائيات بالمحافظة في مقدمة الأولويات، حيث يتم تنفيذ خطوات هامة للقضاء على هذه الظاهرة نهائيًا وفق خطة الدولة الهادفة لتطوير المناطق العشوائية سواء غير الآمنة أو غير المخططة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي لهذه المشكلة وتنفيذ الحلول والبدائل المناسبة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.



وصرح محافظ بني سويف أنه يجرى حاليًا الانتهاء من الإجراءات والدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير 7 مناطق عشوائية " غير مخططة" بمدينة بني سويف، لينتهي تنفيذ المشروع في عام 2020، حيث يتم حاليًا الإعداد لتوقيع بروتوكول بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان للبدء في التنفيذ وفق المقايسات التقديرية التي تم الانتهاء منها.



وأوضح المحافظ أنه يجري حاليًا الانتهاء من حصر كافة المناطق العشوائية " غير المخططة" على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع، وذلك ضمن خطة الدولة للقضاء على المناطق العشوائية غير المخططة بدءًا من العام الحالي 2020/2019، مشيرا إلى أن المناطق السبع التى سيتم تطويرها بمدينة بني سويف تشمل مناطق : حوض الدلالة ، الجزيرة المرتفعة، عزبة بلبل، الحميات ،العجمي، والمرماح، وبني عطية، حيث سيتم تطوير البنية الأساسية وتحسين الرؤية البصرية بتلك المناطق كنموذج سيتم تعميمه بباقي المناطق الأخرى غير المخططة على مستوى المحافظة.



وأضاف المحافظ أن ملف تطوير العشوائيات يحتاج إلى تضافر كافة الجهود خاصة وأن معظمها ملكيات خاصة، موضحًا تفاصيل الملف بالمحافظة، حيث كان يوجد بالمحافظة 17 منطقة عشوائية غير آمنة تم تطوير 14 منطقة منها بالجهود الذاتية وتم حذفها من المناطق العشوائية غير الآمنة وإدراجها ضمن المناطق العشوائية غير المخططة، وذلك بناء على قرار لجنة صندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان التي قامت بالمعاينة الفنية لتلك المناطق، والتى تشمل: منشأة ناصر وعزبة أحمد باشا طاهر بالفشن ومشارقة إهناسيا وكفر الخليدي وعزبة الجنيدي والبوسطة القديمة بمركز اهناسيا، وفابريقة ببا بمدينة ببا، وميدان العجمي بمدينة بني سويف،وجمال عبد الناصر وشجرة الدر وسعد زغلول وحوض الوابور وبني زايد والشناوية بمدينة ناصر.



وتابع المحافظ أن المناطق الـ 14 العشوائية غير المخططة المذكورة تأتي بجانب المناطق الأخرى الجاري حصرها فنيًا على مستوى المدن السبع، والتي سيتم البدء في تطويرها ورفع كفاءة البنية الأساسية بها ضمن خطة الصندوق للقضاء على المناطق العشوائية غير المخططة وفقا لرؤية مصر 2030.



ومن جانبها قالت المهندسة نانسي إبراهيم مديرة التخطيط العمراني بالمحافظة، إنه بالفعل تم إعداد المقايسات التقديرية بالتنسيق مع مديريات الخدمات والمرافق المعنية، وتم عرض الدراسات الفنية المنفذة على المحافظ والذي وجه بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات لإسناد الأعمال للشركات المنفذة للمشروع في أسرع وقت ممكن.