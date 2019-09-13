بـ إطلالة مبهجة.. رانيا ملاح تخطف الأنظار على إنستجرام

نشرت الفنانة السورية رانيا ملاح، صورة جديدة عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام من أحدث جلسة تصوير".



وظهرت رانيا ملاح بإطلالة جذابة أبرزت أنوثتها، حيث ارتدت بدى كت أحمر وهوت شورت أسود، وعلقت قائلة: "أوقات الدنيا بتحطك في نفس الموقف عشان تعرف لساك اهبل ولا اتعلمت.



يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.



مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

