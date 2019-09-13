في 7 خطوات.. تخلصي من الوزن الزائد بعد الولادة القيصرية



فقد يزداد الوزن أكثر بعد الولادة القيصرية، ويرجع ذلك لكون الولادة القيصرية عبارة عن عملية جراحية في منطقة البطن ومنطقة الحوض، وهذا يؤدي إلى زيادة الوزن وتحديدًا في منطقة البطن، لذلك تحتاج إلى نظام خاص لـ التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة القيصرية.



طرق التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة القيصرية

- المشي:

يأتي المشي دومًا في المقدمة إذا كنت ترغبين في توديع الوزن الزائد عن الولادة القيصرية، فـ نصف ساعة يوميًا ستذيب الكثير من الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف، فهي تعتبر رياضة خفيفة ولن تحتاج إلى مشقة كبيرة مثل باقي التمارين الرياضية المرهقة.



- الأكل الصحي:

يأتي بعد ذلك في ترتيب قائمة الأولويات لـ التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة القيصرية، الأكل الصحي فمن الضروري أن تحرص السيدات على طهي الوجبات الصحية المسلوقة والمشوية وتبتعد عن الوجبات المقلية والثقيلة لتتمكن من خسارة الوزن بالشكل الذي ترغب به، وها لا يعني الحرمان من أنواع الأكلات بل يعني التقليل في كميات الأكل ، مع الحرص على الإكثار من الخضراوات والفاكهة ومنتجات الألبان حتى لا يتأثر الطفل بالسلب من نظامها الغذائي.



- البعد عن التوتر :

وكذلك تشمل قائمة التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة القيصرية، البعد عن التوتر لأن التوتر يتسبب في الإضرار بالهرمونات واضطرابها، إلى جانب إفراز المزيد من الكورتيزون في الدم، وهذ ا يؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام، لذلك عليك أن تتجنبي التوتر بقدر الإمكان حتى تفقدي الوزن الزائد.





- النوم بشكل منتظم :

يعتبر النوم لساعات منتظمة من المفاتيح التي ستفتح لك أبواب التخلص من الوزن الزائد بعد الوادة القيصرية، قد يكون الأمر صعب في ظل وجود مولود جديد في البيت ومهام منزلية تتطلب منك العمل للتخلص منها، ولكن حاول أن تقتنصي ساعات متواصلة من النوم الجيد فهذا سيساعدك في التخلص من التوتر ويرفع من معدل الحرق بالجسم وبذلك ستخسري الوزن الزائد.



- ممارسة التمارين البسيطة:

إلى جانب الأعمال المنزلية والمشي حاولي من فترة لأخرى في ممارسة بعض التمارين الرياضية المخصصة لمنطقة البطن حتى تتخلصين من الدهون المتراكمة في تلك المنطقة بصورة أفضل، ومن ضمن هذه التمارين البسيطة، هو احصول على نفس عميق مع شد العضلات لعدة ثوان ثم إخراج النفس بالتدريج وببطء، واظبي على هذا التمرين عشر مرات يوميًا، وسيعمل هذا التمرين على تقوية عضلات البطن وشدها.



- تناول السوائل والماء:

حاولي طوال الوقت أن تشربي كميات كبيرة من الماء والسوائل على مدار اليوم، فذلك سيمنحك شعور بالبشع ويزيد من معدلات الحرق بالجسم، وبالتالي ستتخلصين من الوزن الزائد.



- وقت الاسترخاء:

خصصي لك ساعة أسبوعية على أقل تقدير تجلسي فيه بمفردك بعيدًا عن الضوضاء والأعمال المنزلية، وتحصلين على كوب من الشاي أو مشروبك المفضل وذلك حتى تسترخي وتقللي من التوتر وشد الأعصاب وهذا سيساعدك بشكل كبير استعادة نشاطك لخسارة الوزن.



نصائح لـ التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة القيصرية

- بعد الولادة القيصرية سيكون جسمك بحاجة إلى حديد لتعويض الدم المفقود أثناء العملية الجراحية، وكذلك تجنب التعرض لمرض فقر الدم "الأنيميا" لذلك يجب عليك إتباع نظام غذائي صحي يركز على المأكولات الغنية بالحديد مثل الكبده وغيرها.



- عليك التأكد من أن النظام الغذائي الذي تتبعينه مناسب لفترة الرضاعة، لأن الجسم في هذا الوقت يحتاج إلى الكثير من العناصر الغذائية، واخيرًا عليك استشارة الطبيب قبل البدء في أي نظام غذائي ليرشح لك أي الانظمة المناسبة لك.



التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة يعتبر واحدًا من الأمور الشاقة التي تواجهها السيدات بعد 9 أشهر من الحمل، فتشتكي معظم السيدات من زيادة محيط البطن وبروز الأرداف وانتفاخ الوجه لدى بعضهن، وغيرها من الآثار المدمرة التي يترك الحمل آثارها على السيدات ليجعلهن في مأساة خاصة بعد الولادة القيصرية.التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة القيصريةتعد مهمة الحمل والولادة من أصعب المراحل التي تمر بها السيدات، سواء من توابع الألام التي تشعر به السيدات خلال فترة الحمل، والنتائج الوخيمة التي تقع فيها بعد الولادة على رأسها الوزن الزائد لتبحث عن طرق التخلص من الوزن الزائد، فقد يكون الأمر أكثر صعوبة بعد الولادة القيصرية.