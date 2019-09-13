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أخبار العالم

شاهد.. أول ظهور لـ أمير الكويت عقب خروجه من المستشفى

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:38 م
أمير الكويت
أمير الكويت
قسم الخارجي
نشرت وسائل إعلام كويتية، أول مقطع فيديو لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد عقب خروجه من المستشفى إثر خضوعه للعلاج على مدار الأيام الماضية.

وبيبن الفيديو أمير الكويت جالسا وإلى جواره عدد من المسئولين يتحدث إليهم.

وشكر الأمير كل من اطمأن على صحته بعد إجرائه الفحوصات الطبية في احد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدر الديوان الأميري في الكويت بيانا على لسان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عبَّر خلاله عن بالغ شكره وتقديره لإخوانه من الأسرة الحاكمة، الذين اطمأنوا على حالته الصحية خلال إجرائه بعض الفحوصات الطبية بداية الشهر الجاري.

كما وجَّه أمير الكويت «خالص شكره وعظيم امتنانه لكل من أطمأن على صحته من إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وكذلك من مختلف الشخصيات السياسية من الدول الشقيقة والصديقة ولكافة من تابع واستفسر عن صحة سموه حفظه الله مقدرا سموه عاليا ما عبروا عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات».

وأعلن وزير شئون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر المستشفى بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية، والتي تكللت نتائجها بالنجاح وكانت مطمئنة.

ومع بداية شهر سبتمبر الجاري كان من المقرر أن يلتقي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في 12 من الشهر الجاري.

وتوجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برفقة نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صباح الاثنين 2 سبتمبر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة؛ لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

فيما أعرب البيت الأبيض عن اهتمام الرئيس الأمريكي بزيارة أمير الكويت واللقاء المنتظر انعقاده بينهما، حيث أعلن أن الرئيس الأمريكى سيستقبل أمير الكويت فى البيت الأبيض يوم 12 سبتمبر الجارى، وأكد على أن الزيارة ستسهم فى تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين البلدين، وتقوية العلاقات الاقتصادية والأمنية المشتركة، لكن إجراء الأمير بعض الفحوصات الطبية أدى لتأجيل اللقاء.

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