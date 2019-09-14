دعاء أوصى النبي بترديده قبل النوم .. تعرف عليه

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم –، أنه أوصانا بالدعاء بثلاثة وثلاثين كلمة وترديدها عند النوم.





وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ورد في المستدرك، أنه قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم فراشه فليقل: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ، وَرَبَّ الأَرَضِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأنت البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنا مِنَ الفَقْرِ».



