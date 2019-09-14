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ديني

دعاء أوصى النبي بترديده قبل النوم .. تعرف عليه

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:54 ص
دعاء قبل النوم
دعاء قبل النوم
عبد الرحمن محمد
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم –، أنه أوصانا بالدعاء بثلاثة وثلاثين كلمة وترديدها عند النوم.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ورد في المستدرك، أنه قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم فراشه فليقل: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ، وَرَبَّ الأَرَضِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأنت البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنا مِنَ الفَقْرِ».

وورد عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- دعاء، من قاله قبل النوم، غفرت له جميع ذنوبه، فعَن أَبي سَعيدٍ رضي الله عنه عَن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏«مَنْ قالَ حِينَ يَأْوِي إِلى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ الله العظيم الّذِي لا إلهَ إلاّ هُوَ الحَيّ القَيّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، ثَلاَثَ مَرّاتٍ، غَفَرَ الله لَهُ ذُنُوبَهُ وإنْ كَانَتَ مِثْلَ زَبَدِ البحْرِ، وإِنْ كانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشّجَرِ، وإِنْ كَانَتْ عَدَدِ رَمْلِ عَالِجٍ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أيّامِ الدّنْيَا‏»‏‏، رواه الترمذي حديثٌ حَسَنٌ.

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