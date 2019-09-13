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مرأة

جينا سلطان تفتتح مهرجان Egypt eye on fashion في دورته الاولى

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:38 م
مصممة الازياء جينا
مصممة الازياء جينا سلطان
آية التيجي
تنطلق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان Egypt eye on fashion، وذلك الاثنين القادم الموافق ١٦ سبتمبر، في فندق خمس نجوم بالتجمع الخامس برأسه د.هانى هيبه.

تفتتح فعاليات مهرجان Egypt eye on fashion، أيقونة الموضه العربية جينا سلطان بعرض مجموعتها ٢٠١٩ – ٢٠٢٠.

ويصاحب العرض الفنان محمد نور، كما يحيي حفل إفتتاح المهرجان أيضًا المطرب اللبناني فادى يزبك، والمطربة اللبنانية جوليانة، ثم تليه عروض من جميع الدول العربية لمصممين متميزين.

وأعربت جينا سلطان، عن شكرها وإعجابها بالمجهود الرائع للدكتور هانى هيبه، حتى ينطلق المهرجان فى صورة مشرفة، وأيضا عن سعادتها بالمشاركة المصرية وخاصة بـ الديزاينر المتميز محمد نور، وقالت إنه صديق تعتز به وهو ‘اضافه رائعه للمهرجان ويختتم الحفل بتكريم مصممى الازياء والفنانين والإعلاميين الحاضرين.
جينا سلطان تفتتح مهرجان Egypt eye on fashion في دورته الاولى

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