أخبار الرياضة.. صدمة اتحاد الكرة لـ شيكابالا.. صلاح يسخر من أزمة ماني .. الخطيب في الغردقة.. كسر ساق نجم الأهلي

شيكابالا
عمرو الجنايني يفجر مفاجأة: عاقبنا شيكابالا لمحو الشكوك
فجر عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، مفاجأة مدوية عن عقوبة لجنة الانضباط والأخلاق على نجم نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا.
محمد صلاح يسخر من أزمته مع ساديو ماني بهذه الطريقة
سخر المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، من أزمته الأخيرة مع زميله السنغالي الدولي ساديو ماني.
الخطيب يسترجع ذكريات فوزه بجائزة أفضل لاعب في افريقيا
علق محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي، على استضافة مصر حفل توزيع جوائز الأفضل في افريقيا والتي ستقام للمرة الأولى في الغردقة في سهل حشيش يوم 7 يناير وفق ما أعلن مسئولو الاتحاد الافريقي بقيادة احمد احمد اليوم.
إصابة لاعب الأهلي بكسر مضاعف في الساق
اكد أحمد سراج المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ أن فريقه قدم أداء جيدًا في مباراته أمام الإنتاج الحربي استحق به الفوز بهدف نظيف في لقائهما اليوم ،الجمعة
كاف يعلن موعد إقامة حفل أفضل لاعب في أفريقيا بالغردقة
كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد، عن موعد إقامة حفل أفضل لاعب في أفريقيا في سهل حشيش بمدينة الغردقة، للمرة الأولى.
10 آلاف مشجع.. السوبر بين الأهلى والزمالك في برج العرب بحضور جماهيري
استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 18-2019 في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بستاد برج العرب