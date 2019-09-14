كواليس مأمورية نص الليل.. شاهد لحظة تحرير الداخلية لـ طفل منشية ناصر بالمنوفية



وقال المتهم الثانى خالد العزب من بركة السبع انه فوجئ باتصال هاتفى من صديقه وطلب منه إخفاء الطفل نظرا لوجود مشاكل مع والده.



وقال المتهم الثالث فهمى السيد فهمى انه بعد اختطاف الطفل طلب المتهم الأول منى أن اتصل بوالد الطفل المخطوف وأطلب منه مبلغ 3 ملايين جنيه منه حلاوة ابنك وطلب منى أسمعه صوته.

ووجه والد الطفل عمار الشكر لوزير الداخلية وقيادات مديرية أمن القاهرة على المجهود الكبير فى عودة ابنه.

وقال المتهم الثالث فهمى السيد فهمى انه بعد اختطاف الطفل طلب المتهم الأول منى أن اتصل بوالد الطفل المخطوف وأطلب منه مبلغ 3 ملايين جنيه منه حلاوة ابنك وطلب منى أسمعه صوته.

حصل صدى البلد على فيديو لحظة تحرير طفل مختطف من منطقة منشية ناصر باحدى قرى بركة السبع، على أيد 3 متهمين طلبوا فدية مالية قدرها 3 ملايين جنيه وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط مرتكبي الواقعة.ترجع بداية الواقعة بقيام أحد المواطنين بالإبلاغ عن اختفاء نجله عقب خروجه من المنزل وتلقيه فى وقت لاحق اتصالا تليفونيا من أحد الأشخاص يطالبه بدفع فدية ٣ ملايين جنيه لإطلاق سراح نجله.على الفور تشكل فريق بحث من ضباط المباحث الجنائية وتوصلت جهوده إلى قيام عامل بالمطعم المملوك لوالد الطفل المختطف باستدراج الطفل بدعوى التنزه واصطحابه بسيارة أجرة واخفائه لدى أحد أصدقائه بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية وتعيين حراسة عليه وطلب الفدية لعلمه بثراء والد الطفل.وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط المتهمين الثلاثه باختطاف الطفل وتحرير الطفل.وقال المتهم الغول ظهر نور الدين وشهرته محمد انه كان يخطط لاختطاف الطفل ابن صاحب المحل وكنت عايز اخد فلوس منه وفكرة خطف الطفل كانت عندى من فترة واستغليت الفرصة عندما طلب منى صاحب المحل ان اصطحب ابنه للفسحة وقمت بالاتصال بصديقى وعرضت عليه واخدت ابن صاحب المحل وتحركت الى شبرا الخيمة الى بركة السبع لاخفاء الطفل للحصول على فدية من والده.