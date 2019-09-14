أسرع الطرق لإزالة اللبان من الملابس والأقمشة

مشكلة يمكن أن تؤدي إلى تلف الملابس ،وهي التصاق اللبان بالملابس أو المفروشات ،فتحتار أغلب السيدات فى أسرع وأسهل الطرق لازالة اللبان من الملابس ،دون إتلافها، أو رميها.





أشار موقع wikihow عن حيل سريعة وسحرية لنزع اللبان من الملابس وهى كما يلى:





الزيت

يأتي الزيت كحل سريع لإزالة اللبان "العلكة"، حيث يسكب القليل منه على العلكة. ولأنه قد يلطخ الملابس يجب إزالته ونزع اللبان سريعًا، حيث يعمل الزيت بإزالة اللزوجة ما سيسهل إخراجها.





- بعد إزالة اللبان مباشرة، يسكب القليل من نشا الذرة على بقعة الزيت لامتصاصها، ثم تترك لمدة من 15 إلى 20 دقيقة ثم يزال النشا باستخدام فرشاة، وبعد إزالة البقعة، يغسل القماش بمنظف الأقمشة المعتاد، وإن لم يختفي الزيت بفعل نشا الذرة يمكن استخدام صابون الأطباق مزيل الشحم، لتنظيف البقايا قبل غسل القماش.





الثلج

يستخدم الثلج في التخلص من اللبان العالق بالقماش أو الشعر، لأنه أفضل طريقة بديلة عن قطع القماش وتلفه، ولعمل ذلك عليك اتباع الخطوات التالية:





- باستخدام الثلج، يجمد ويجفف اللبان حتى يزداد صلابة، إلى درجة تجعله قابلة للتكسر والتفتت.



