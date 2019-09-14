مركز أورام ميت غمر بارقة أمل للمصابين بالسرطان.. توافد المرضى من المحافظات لتلقى العلاج.. فيديو

مدير مركز أورام ميت غمر

إنشاء مبنى لسرطان الأطفال ليكون خاصا بهم

حصلنا على المركز الأول لمكافحة العدوى

نستعد لافتتاح مشروع ميكنة الملف الطبي والتحول الرقمي لمرضى الأورام



في البداية نريد أن نتعرف على المركز ونبذة مختصرة عنه ومما يتكون وكم تبلغ مساحته؟

مركز أورام ميت غمر يعد أحد أكبر المراكز الكبرى المتخصصة لعلاج الأورام بالدلتا، والذي شهد عدة عمليات تطوير في إطار التعاون بين المجتمع المدنى متمثل في لجنة زكاة مسجد النور المحمدى ورجال الأعمال من جهة وأمانة المراكز الطبية المتخصصة ووزارة الصحة من جهة أخرى.







والمركز جرى افتتاحه عام 2010 ويقع على مساحة 1267 مترا، ويضم 6 أدوار ويقدم خدمة صحية وفندقية مميزة ورعاية مركزة على مدى 24 ساعة يوميا لمواطني محافظات الدقهلية والشرقية والقليوبية والمنوفية والغربية وغيرها من المحافظات الأخرى.

متى سيتم الانتهاء من مبنى علاج سرطان الأطفال؟

هل حصل مركز الأورام على مراكز متقدمة خلال الآونة الأخيرة؟

حدثنا عن نجاح المركز فى علاج سرطان الثدى من خلال أجهزته؟

ما الجديد الذى يقدمه المركز ويعد لافتا للأنظار؟

ما دور المركز فى حملة صحة المرأة؟

يعد مركز الأورام بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية والتابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان والأعمال الإنشائية لوحدة علاج سرطان الأطفال، من أهم مراكز العلاج والتى نالت الفترة الأخيرة الاهتمام، ويتوافد عليه العديد من المرضى من محافظات مختلفة، حيث تميز بنجاحه الكبير فى علاج حالات سرطان الثدى.وحول المركز، أجرى "صدى البلد "حوارا مع مدير المركز الدكتور محمود العزب، والذى أضفى وطاقم العمل الذى بالمركز بارقة أمل جديدة لكل مريض.تم اتخاذ القرار بإقامة مبنى علاج سرطان الأطفال عقب عمل مسح شامل للمنطقة، والتي تبين أنها تفتقر لوجود مركز يهتم بعلاج سرطان الأطفال، سيكون إحدى المنشآت الطبية التابعة لمركز أورام ميت غمر، حيث يقام على مساحة 400 متر ويتكون من 8 طوابق، وتم العمل به منذ عام، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، ومن المقرر الانتهاء من تجهيزه وفرشه خلال عام، حيث سيضم 40 سريرا وعيادات خارجية وعلاجا كيماويا خارجيا ومعامل فرعية و24 سريرا للإقامة الداخلية وعناية مركزة وعمليات، وتقام بواسطة المجتمع المدني عن طريق عائلة المرحوم الحاج فتحي الزنون بقيمة مالية نحو 70 مليون جنيه.حصل المركز على المركز الأول على مستوى المحافظة من حيث مكافحة العدوى، حيث حصل على المركز الأول على مستوى الدقهلية منذ عامين عقب مرور مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي على المركز، كما حقق المركز الثاني على جميع مستشفيات وزارة الصحة في إجراءات مكافحة العدوى خلال عام 2018.المركز مزود بأحدث الأجهزة التي تساعد في خدمة المرضى والاكتشاف المبكر للأورام حيث تم تزويده بأحدث أجهزة للتشخيص المبكر عن أورام الثدي "جهاز الماموجرام الرقمي"، وتلقى المركز دعما من وزارة الصحة وأمانة المراكز الطبية المتخصصة 100 مليون جنيه تجهيزات طبية خلال الـ5 سنوات الماضية من خلال تزويد المركز بجهاز المسح الذرى وأشعة مقطعية حديث وجهاز رنين مغناطيسي حديث 1.5 تسلا وجهاز ماموجرام رقمي.إن المركز بجانب تقديم الخدمة الطبية يهتم بالتعليم والتدريب المستمر للأطباء بالمركز من خلال التعاقد مع مجموعة متميزة من الأساتذة بالمعهد القومي للأورام والجامعات المصرية، وذلك لإعداد جيل من الأطباء قادر على استمرارية العمل بنفس الجودة الطبية المقدمة في المركز، كما أن المركز يستعد الآن لافتتاح مشروع ميكنة الملف الطبي والتحول الرقمي لمرضى الأورام، وهو أحد المشاريع المهمة التي تتم بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التخطيط.نود التأكيد أيضا أن المركز جاهز للبدء في حملة صحة المرأة وهى الحملة التي توليها القيادة السياسية أهمية خاصة، حيث إن المركز يعد من أهم مراكز الأورام بمنطقة الدلتا وهناك توافر لجميع أنواع الأدوية اللازمة لمرضى الأورام، والتي يتم توفيرها عن طريق دعم وزارة الصحة وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى دعم من رجال الأعمال والمجتمع المدني كما يتميز قسم الصيدلية بتنفيذ المعايير الدولية الآمنة وطبقا للمعايير الدولية لتعاطي العلاج الكيماوي.وأوجه التحية لكل المساهمين فى تطوير المركز، كذلك أوجه الشكر لمحاربات السرطان اللاتى واجهن المرض وانتصرن عليه.