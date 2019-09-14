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الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:50 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
مي محمد
أفادت الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس في تحسن مستمر على جميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن العظمى بالقاهرة 32 درجة.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم، السبت، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وفي نسب الرطوبة.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية من خفيفة إلى متوسطة.

وأشار إلى أن هناك اعتدالا في حالة الطقس خلال فصل الخريف، منوها بأن هناك بعض حالات عدم الاستقرار تتمثل في الأمطار التي قد تصل حد السيول في المحافظات المحاطة بالجبال.

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