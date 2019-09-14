الإسكان: تسليم شقق الإعلان التاسع بـ 6 أكتوبر الشهر المقبل

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن اجراءات تسليم شقق حاجزى وحدات الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعى بمدينة 6 أكتوبر ستبدأ خلال الشهر المقبل.



وأضافت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن عدد الوحدات التى تم توفيرها نحو 25 ألف وحدة سكنية بمساحة 90 مترا مربعا نظام 3 غرف وصالة.



وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أن عدد حاجزى مدينة 6 أكتوبر ضمن الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعى الذى طرحته الوزارة فى أغسطس 2017 بلغ نحو 49 ألف شخص تقريبا، وتم ترتيبهم وفقا للأولويات وهى مرتبطة بأصحاب الدخل الأقل والأصغر سنا وعدد الأفراد الأكثر بكل أسرة.



وتم إرسال رسائل نصية للأفراد الحاجزين خارج الأولوية للتحويل للإعلان العاشر بشروطه وبالسعر الجديد للوحدة السكنية والذى ارتفع نحو 62 ألف جنيه تقريبا بسعر 247.5 ألف جنيه للطرح الجديد بالإعلان العاشر، مقارنة بــ184 ألف جنيه لسعر الوحدة بالإعلان التاسع.