شرم الشيخ تستضيف نهائي كأس العالم للسباحة بالزعانف 2020

قرر الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ - خلال جلسته المنعقده اليوم السبت بالعاصمة الإيطالية روما إسناد تتظيم نهائي كأس العالم للسباحة بالزعانف إلى مصر لتقام خلال شهر أكتوبر العام القادم "2020 " بمدينة شرم الشيخ.



صرح بذلك الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصرى والعربي ، عضو الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، مؤكدا أن اختيار الاتحاد الدولي لمصر جاء عقب النجاح والتنظيم المميز لبطولة العالم للسباحة بالزعانف ، التي أقيمت بشرم الشيخ خلال يوليو الماضي.



وأعرب عن الشكر لوزير الشباب والرياضة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة على دعمهم للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وكذلك أعضاء مجلس إدارة الاتحاد .



