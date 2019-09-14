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رياضة

شرم الشيخ تستضيف نهائي كأس العالم للسباحة بالزعانف 2020

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:54 م
صدى البلد
أ ش أ
قرر الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ - خلال جلسته المنعقده اليوم السبت بالعاصمة الإيطالية روما إسناد تتظيم نهائي كأس العالم للسباحة بالزعانف إلى مصر لتقام خلال شهر أكتوبر العام القادم "2020 " بمدينة شرم الشيخ.

صرح بذلك الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصرى والعربي ، عضو الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، مؤكدا أن اختيار الاتحاد الدولي لمصر جاء عقب النجاح والتنظيم المميز لبطولة العالم للسباحة بالزعانف ، التي أقيمت بشرم الشيخ خلال يوليو الماضي.

وأعرب عن الشكر لوزير الشباب والرياضة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة على دعمهم للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وكذلك أعضاء مجلس إدارة الاتحاد .

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